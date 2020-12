Confusión hace familias sepulten sus parientes

Santiago. La entrega errónea a familias distintas de los cuerpos de dos mujeres fallecidas en el hospital Presidente Estrella Ureña hizo que éstas lloraran, velaran y sepultaran como sus parientes a dos extrañas, provocando su indignación.



Olga Rodríguez narró que el sábado pasado acudió al centro de salud para llevarse el cadáver de su madre, identificada como Ana Esperanza Rodríguez, de 82 años. La anciana fue ingresada el lunes pasado con problemas de asma y tiroides.

Sin embargo, cuando la preparaban para velarla y sepultarla en el cementerio del municipio de Baitoa la familia se percató que se trataba de otra mujer.

Mientras que a su progenitora otra familia le dio sepultura en el camposanto de la calle 30 de Marzo.

“A mi madre se la dieron envuelta y la otra familia no se percató y la enterró así. Nosotros sí pudimos darnos cuenta de que no era mi madre. Ahora no sabemos qué hacer para poder darle sepultura en Baitoa”, dijo Rodríguez.