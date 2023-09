Santiago. Continúan las quejas en varias escuelas debido al deterioro y falta de personal que impiden comenzar las clases.



En su mayoría coinciden en que los meses que los estudiantes estuvieron de vacaciones, no fue suficiente para que los centros fueran acondicionados.



En la escuela de Las Charcas al sur de Santiago se ha iniciado la docencia, pero con dificultades. Falta personal de apoyo y hay un déficit de cuatro maestros.



Además del deterioro del piso, cuando llueve todo se inunda y los niños no tienen espacio para recreo ni cancha.



La junta de vecinos y la asociación de padres explicaron que los profesores no pueden abandonar las aulas para realizar labores de limpieza. Tampoco tienen dónde almacenar el desayuno escolar.



En Las Charcas, hay otras dos escuelas en construcción desde hace más de una década, sin esperanza de ser terminadas.



En la mayoría falta personal



Otra comunidad que enfrenta dificultades es Veragua, el centro educativo La Piña, en Gaspar Hernández, tiene cuatro años en construcción y nadie desde el Ministerio de Educación tiene una respuesta.



Explicó la directora de la escuela, La Piña, Carmen Bruno, que los niños están en un local que cuando llueve se mojan y están temerosos por la presencia constante de culebras.



La infraestructura de la escuela tiene cinco años en construcción y los trabajos están paralizados hace cuatro años.



Añadió que fueron visitados por una comisión para tanda extendida, pero no hay condiciones ni para impartir docencia en el cocal que ocupan todos apilados.



No pierde la esperanza de que en cualquier momento la comisión de infraestructuras del Minerd los visite y vean la situación que enfrentan. Dice que ante la ola de calor se ven obligados a mantener a los niños en el patio, porque en el local que ocupan el techo es de zinc y muy bajo, resulta insoportable concentrarse ante esta situación.