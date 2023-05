Email it

Santiago, RD – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), aclaró que no es de su competencia la construcción y mantenimiento de drenajes pluviales.

El director general de la institución, Andrés Burgos, se refirió a los trabajos que se ejecutaron en Villa María donde se colocó una red de agua potable en las calles 6 y Penetración Este de Villa María.

«Hemos realizado varios trabajos en ese sector, colocación de líneas de agua potable y la reparación de aceras y contenes, tal y como se había prometido. Estamos inmersos en la instalación de un colector de aguas residuales cuya primera etapa está en un 95 por ciento, la segunda etapa está próximo a iniciarse», acotó el funcionario.

El ejecutivo señaló que en las calles intervenidas las brigadas están cerrando las excavaciones.

Añadió que si producto de las recientes lluvias se han producido inundaciones no es por las obras que se están ejecutando allí y puntualizó que las intervenciones que se han hecho no han afectado los niveles de la rasante de la calle; tampoco ha sido afectada ninguna tubería del drenaje pluvial.

Burgos afirmó que donde se ha intervenido en Villa María, se ha colocado buen material de base y sub base en un suelo que estaba altamente contaminado y saturado.

Reiteró la disponibilidad de cooperación de la institución con otros organismos en favor del bienestar de la población.

En la conferencia de prensa, acompañaron al director general, el director de Programas y Proyectos Especiales, Ing. Luis Ernesto Guevara y el director de Acueductos, Ing. Elwin Rodríguez.