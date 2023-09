Compromiso Santiago y técnicos opuestos a que se siga atomizando sin respetar ley de ordenamiento.

Las entidades de desarrollo y asociaciones empresariales agrupadas en Compromiso Santiago demandaron del Congreso Nacional no continuar segmentando el territorio nacional con la creación de nuevos municipios.



Ante la iniciativa de elevar al sector de Gurabo a municipio, Compromiso Santiago expresa su aspiración de impulsar a Santiago como una metrópolis articulada y ordenada, como lo contempla su plan estratégico al 2030 y que con igual visión se desarrollen las demás ciudades del país.



De acuerdo con el mapa que establece los límites territoriales, Gurabo tomará una parte importante del municipio cabecera de Santiago de los Caballeros, e incluye el exclusivo sector de clase alta, Cerros de Gurabo. También le asignaría una parte de los distritos Pedro García y San Francisco de Jacagua.



En las vistas públicas realizadas por los legisladores se busca además elevar a Santiago Oeste de distrito municipal a municipio. Advierte que el atomizar con la creación de nuevos municipios y distritos municipales sólo hace más compleja la planificación y gestión territorial e incrementa el gasto público sin que esto garantice mejores servicios públicos para los ciudadanos



En ese sentido, exhorta a los congresistas esperar para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Liga Municipal y el Gabinete Presidencial de la Descentralización, desarrollen las debidas herramientas de trabajo de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos No. 368-22.



Compromiso Santiago recuerda, además, que de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del distrito nacional y municipios número 176-07, sólo distritos municipales pueden ser elevados a la categoría de municipios, lo cual no es el caso de Gurabo.



Compromiso Santiago se solidariza con el liderazgo de Gurabo que con entusiasmo quiera impulsar el desarrollo local, con mayor atención de parte de los gobiernos local y nacional.



La Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), la Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS), la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), la Asociación para el Desarrollo (Apedi), el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), la Asociación de Comerciantes e Industriales ACIS y la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, solicitan una sesión especial de la Cámara de Diputados con todos los sectores del municipio Santiago para dialogar sobre la referida iniciativa y otras similares, con el interés de promover una gestión pública eficiente y sostenible.



Opinión técnicos



La arquitecta y urbanista Amalia Moscoso coordinadora de proyectos de Santiago CDES, califica como osada la propuesta del diputado Víctor Suárez del Partido de la Liberación Dominicana.



“La propuesta de ley que trabaja la Comisión de municipios de la Cámara de Diputados por iniciativa del diputado Víctor Suárez, pretende sumar los distritos municipales de San Francisco de Jacagua y Pedro García para que sean parte de Gurabo. Siendo tan osada que ha incluido los Cerros de Gurabo y Cerro Hermoso en la propuesta”, apunta.



Moscoso dijo que estas zonas residenciales que son centralidades de la ciudad de Santiago de los Caballeros son colindantes con la avenida 27 de Febrero de la ciudad.



Exhortó a los diputados a esperar que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), desarrolle las debidas herramientas y normativas de trabajo de la nueva Ley de Ordenamiento 368-22.



Reynaldo Peguero, director ejecutivo, llama al Congreso Nacional a respetar sus propias leyes que preservan la integridad territorial del municipio Santiago, muy en especial la nueva Ley de Ordenamiento 368-22, la existencia del Gabinete Presidencial de Descentralización y la Gestión de la Liga Municipal Dominicana.



Indica que los 158 municipios sumados a los 235 distritos municipales arrojan unas 393 subdivisiones territoriales que hacen una proporción de un gobierno local cada 123 kilómetros cuadrados.



Considera que la República Dominicana debe colocarse al centro de la tendencia mundial de reducir órganos municipales para actuar con eficiencia e impacto social.



En medio de la vista pública celebrada el pasado jueves entre la Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Municipales, los residentes del sector Gurabo, en esta ciudad de Santiago, aseguraron que esta localidad “merece” ser elevada a la categoría de municipio debido a la pujanza económica industrial, textil, comercial y estructural que aporta a la economía dominicana. Según el comunitario José Crisóstomo, Gurabo tiene una población estimada de 90,000 habitantes y es una comunidad que tiene amor, respeto y tradición por sus raíces.

Promotores municipio destacan desarrollo

Los sectores que apoyan la creación del municipio de Gurabo estiman que las rutas que pasan por aquí aportan más de RD$4 millones en pasaje, eso sin contar las guaguas y los taxis.



José Crisóstomo dice que Gurabo necesita que se le escuche.



Los residentes concuerdan en que por más de 20 años, ninguna de las alcaldías pasadas han invertido en una obra “significativa” en beneficio de ellos, razón por la que se sienten totalmente olvidados y anhelan una administración independiente para que el presupuesto sea manejado a favor de sus necesidades específicas.



“Este es el sitio más progresivo de Santiago. Cómo es posible no contar con una calle municipal, parques recreativos, ni una cancha para practicar deporte”, manifestó Francisco Santos.

Proyecto

El primer proyecto fue presentado en el año 2002 por el entonces senador del Partido Revolucionario Dominicano, Víctor Méndez, y retomado por el diputado Víctor Suárez en el 2019.