Email it

Santiago. A tres meses de la muerte a tiros del abogado y catedrático universitario Basilio Guzmán Rodríguez, las autoridades del ministerio público y la Policía nacional no han motrado avances en el proceso de investigación.



El homicidio de Guzmán Rodríguez ocurrió el 21 de junio a manos de sicarios, quienes lo impactaron de varios disparos frente a su residencia en el exclusivo sector Cerros de Gurabo. Hasta el momento no se han registrado apresamientos, ni tampoco se ofrecen detalles del proceso investigativo.



El Colegio de Abogados ha manifestado en varias ocasiones su preocupación debido a la pasividad que dice se ha evidenciado por parte del Ministerio Público. Tras el asesinato del jurista, el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then anunció una serie de medidas de seguridad en el sector Cerros de Gurabo.