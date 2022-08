Santiago. Para dar respuesta a la preocupación externada por diversos sectores ante la ola de asaltos que se registra en residenciales de esta ciudad, el director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, se reunió con empresarios de Santiago.



Fue enviado por el presidente Luis Abinader con la encomienda de buscar alternativas que lleven tranquilidad a la población que dice estar insegura ante los robos y asaltos que se denuncian prácticamente a diario. Durante ese encuentro realizado en el sector Cerros de Guarabo, se acordaron acciones como la de mejorar la seguridad de los perímetros de las viviendas, aumentar la capacidad del internet para que tengan una mejor resolución las cámaras con capacidad de monitoreo 24/7 y de buscar perfiles sospechosos que permitan actuar de manera preventiva. Este centro estará comunicado permanentemente con todos los vigilantes del área y la Policía Nacional.



Además, acordaron reducir el número de motores que circulan en el área, ya que casi en todos los hechos delictivos hay involucradas motocicletas y motoristas con el rostro cubierto con mascarillas y otras indumentarias. Aumentarán el número de patrullas motorizadas de vigilancia, cuya principal labor será perseguir a los que penetren en el área de manera sospechosa.



El general Then se comprometió a realizar una evaluación y a adicionar medidas que incluirán uso de drones. También evalúa la forma de comunicar a los residentes del sector la forma de reducir o eliminar el uso de delivery, en un sacrifico por seguridad. Además, desalojarán a los habitantes de casas abandonadas en el sector y dotarán de carnets al personal que labora en las residencias.



Reclamo



Aunque las medidas del director de la policía fueron anunciadas para el sector Cerros de Gurabo, el reclamo de seguridad proviene de todos los sectores de la ciudad, donde a diario se reportan robos y asaltos que son atribuidos a debilidades de patrullaje ante la carencia de vehículos y de equipos de comunicación, condiciones que según dicen vuelven a debilitar la lucha contra la delincuencia.



En las unidades del Ministerio Público habilitadas para recibir denuncias, la mayoría de quejas de los ciudadanos son por atracos en calles y avenidas, así como de robo en viviendas. Una gran parte de las víctimas son profesionales que van desde médicos y abogados que incluso trabajan en el Poder Judicial. El joven médico Ariel Jiménez fue asaltado a las 5:00 de la madrugada del pasado jueves cuando se dirigía a su trabajo en el sector Bella Vista, al suroeste del municipio de Santiago. Jiménez Narró que los delincuentes lo despojaron de sus documentos, una tarjeta, celular y 800 pesos.



Mientras que a Manauris Tejada lo han asaltado en cuatro ocasiones. Esta vez ocurrió en la carretera Gregorio Luperón en el trayecto Gurabo, le llevaron su teléfono móvil y dinero. “En una ocasión me quitaron un motor 90, que todavía debía dos meses. También me asaltaron y me robaron una pasola con apenas cinco días que la había comprado. Los ladrones están haciendo lo que quieren con nosotros los ciudadanos y no encontramos a nadie que contenga a los delincuentes”, expuso. En tanto que la abogada Bianiris Veras, quien labora como asistente de un juez en el tribunal de Tierras de esta jurisdicción, denunció que delincuentes penetraron a su casa en el sector El Ejido, le robaron los carnets del Colegio de Abogados, el del Tribunal de Tierras, un monedero con dinero y otros documentos.



No han sido suficientes para enfrentarlos



A su llegada como nuevo director regional del comando Cibao Central de la Policía Nacional, el general Claudio González Moquete, sostuvo un encuentro con el fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla, en el que acordaron trabajar de forma mancomunada ante el desborde de la criminalidad y la delincuencia. Una gran parte de estos hechos se registraron en zonas residenciales como Villa Olga, Villa Olímpica, Jardines Metropolitanos, donde las más afectadas han sido las trabajadoras domésticas y enfermeras. El diputado por la circunscripción tres de Santiago, Félix Michell Rodríguez, demandó de las autoridades enfrentar el alto grado de inseguridad y criminalidad que afecta a esta y otras ciudades, que dijo se ha incrementado con el paso de los días y afecta la imagen del país. El legislador de la Fuerza del Pueblo hace además un llamado al gobierno para que implemente con urgencia una vigilancia permanente en los tramos carreteros de los aeropuertos, debido a que el hacerlo no representa una gran carga económica y sí garantiza la seguridad de nacionales y extranjeros.Dos familias fueron asaltadas la semana pasada y despojadas de maletas y dólares al llegar a sus hogares o en trayecto hacía el aeropuerto de Santiago.