Santiago. A las 4:30 de la madrugada del jueves, ladrones entraron a la casa de un médico residente Oscar Familia, en la comunidad de Los Pérez en Gurabo, de donde cargaron con dinero, aparatos electrónicos y otras pertenencias.



Dijo que para entrar a la casa, los ladrones, seis en total, rompieron la verja de una ventana y que cuando despertó ya había dos en su habitación, por lo que no le quedó otro opción que la de cooperar. Lo amordazaron y se llevaron todo lo que era de valor y de su interés. Aunque no vio a los asaltantes, explicó que dos de los que hablaron tenían acento haitiano.



También en Gurabo, pero en el sector Los Rieles, dicen estar desesperados por los constantes robos y asaltos de antisociales, lo que les mantiene en zozobra y advierten que en la misma medida que han aumentado los actos delictivos, en igual magnitud ha disminuido el patrullaje policial, por lo que las jóvenes cuando van a trabajar son despojadas de sus carteras y los estudiantes van a la universidad en grupo por temor a ser atracados.



Un estudiante haitiano, identificado como Senel Delis, dijo que dos jóvenes se escondieron en detrás de un árbol y lo atacaron para despojarlo de un celular y 2, 500 pesos. Yuli Duran, quien trabaja en una banca de apuesta dice que vive atemorizada al ver como los delincuentes a plena luz del día interceptan los peatones y le quitan lo que llevan encima.



Se quejan de que a pesar de las reiteradas denuncias, las autoridades no hacen esfuerzos por brindar un poco de seguridad. Los robos y asaltos no son exclusivos del sector de Gurabo, cada día se registran denuncias en los departamentos policiales provienen de todos lados. Otros deciden no lo reporta, ya que nunca aparece lo robado.



Recientemente el director de la policía Nacional, mayor general Alberto Then, se reunió en Santiago con empresarios que residente en el sector Cerros de Gurabo, conde acordaron una series de medidas tendentes a enfrentar los hechos de delincuencia que se registran en la zona.