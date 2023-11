Santiago. Las denuncias atendidas en la unidad contra violencia de género e intrafamiliar de Santiago se mantienen en los mismos niveles de hace años, pero con un agravante, hay un aumento de hechos en los que padres envejecientes son agredidos por sus hijos.



Al abordar el tema de las denuncias de violencia por agresiones de los hijos a sus padres, Gladisleny Núñez, directora del departamento contra violencia de género de la Fiscalía de Santiago, expresó que estos hechos son más frecuentes de lo que la gente se imagina.



La magistrada Núñez dijo que tan solo en el mes de septiembre se registraron 34 denuncias interpuestas entre padres e hijos y viceversa.



“Se ejercen violencia de todo tipo. No sólo la verbal y las amenazas, muchas veces por querer su herencia, sino que también se da la violencia en la vulneración de sus derechos, de no cuidarlos, no alimentarlos ni darles los servicios de salud y que va en perjuicio de los envejecientes”, puntualiza la directora de la unidad contra violencia de género e intrafamiliar, al hablar con reporteros de elCaribe.



Violencia de género



El promedio mensual de denuncias de violencia de género oscila entre 400 y 600 casos atendidas en dicha unidad ubicada en la calle Del Sol, por lo que se estima que concluya con un registro similar al 2022, aunque con una disminución de los feminicidios.



El informe estadístico del primer semestre del 2023 establece un total de 3,084 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, 330 delitos sexuales en el que incluye 116 por agresión sexual, 58 violaciones sexuales, 36 de acosos sexuales, 105 seducciones de menores, 12 incestos y tres exhibicionismos. También registra 1,265 órdenes de protección. Al detallar las estadísticas por violencia de género durante el período enero a junio del 2023, establece que 12 denuncias fueron físicas y 12 verbales.



En tanto que por violencia intrafamiliar, 1,053 denuncias fueron por violencia física. En ese grupo se registra una gran parte de maltratos de hijos a sus padres y 1,939 fueron verbales y psicológicas.



En lo que va del 2023 se han registrado dos feminicidios; uno en la comunidad Los Almácigos, en comparación con el 2022 cuando se reportaron 15 en toda la provincia de Santiago.



Problema de la violencia



En el año 2022, Santiago concluyó con registro de 7,211 denuncias con 686 delitos sexuales y 3,218 órdenes de protección. De esa cifra, 3,914 fueron verbales y psicológicas, 50 por conflicto patrimonial, y de violencia de género e intrafamiliar fueron 2,383.

Solicitan entre 80 a 100 medidas de coerción

Cada mes son sometidas entre 80 a 100 medidas de coerción ante un juez, lo que ha conllevado a tener un mayor impacto en la judicialización de los procesos. “En Santiago llevamos unos estándares muy altos de incidencia de persecución de violencia de género y judicialización, donde se han aumentado las cifras de sometimientos”, apuntó.



Destacó que el fiscal titular, Osvaldo Bonilla, ha puesto en ejecución las acciones para que Santiago sea una ciudad con estándares de servicio de atención a las víctimas de la violencia.