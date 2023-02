Santiago. La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santiago desestimó la acción de amparo contra de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en oposición al proyecto de desarrollo hidroeléctrico Las Placetas, en San José de las Matas.



El tribunal, presidido por el magistrado Filoset Núñez Polanco, desestimó el recurso de amparo que interpuso por el movimiento Tiempo Verde, por considerar que “sin haber un acto arbitrario o ilícito que restrinja y amenace un derecho fundamental es claro que la presente acción de amparo es improcedente”.



El juez Núñez Polanco valoró elementos como, el hecho de que “la obra todavía no está en ejecución”, que “existen los estudios y la licencia ambiental” y que “no se ha causado daño grave actual o inminente al medioambiente”.



En sus motivaciones, el juez de amparo estableció que no fue demostrado científicamente el supuesto daño al medioambiente que ocasionaría la ejecución del proyecto hidroeléctrico.



Tras tomar conocimiento de la sentencia, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) reiteró su compromiso con la protección del medioambiente y los recursos naturales, garantizando la sostenibilidad de sus proyectos, los cuales siempre estarán orientados a procurar el bien de toda la población a través de una integralidad que abarca los aspectos científicos y sociales.



La sentencia consigna igualmente, que la Egehid ha sido diligente en hacer una aclaración pública en las ediciones impresas de los periódicos Listín Diario, El Caribe y La Información, a través de la cual señala que la primera etapa del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas no ha sufrido ninguna modificación en cuanto a su diseño, oferta económica, licencia ambiental aprobada No. DEA 150/09, debidamente renovada en 2021.