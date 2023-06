Santiago. La garita levantada por la junta de vecinos a la entrada de El Embrujo II, fue destruida la tarde del jueves por Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santiago.



Desde hace varios días, obreros trabajan en la construcción de una garita y pretendían colocar un brazo de control de tránsito vehicular, para colocar un control de acceso en la doble vía ante los constantes robos y atracos.



La colocación del control de acceso fue aprobado por el concejo edilicio del ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, el pasado día 17 de abril de este año, alegando que con esto no violenta la libertad de tránsito de los ciudadanos.



Equipos del cabildo se presentaron y destruyeron el control de acceso violando el citado acuerdo de aprobación por parte del concejo edilicio. Esto generó protesta por parte de los comunitarios.



Ruth Castillo, residente de en el Embrujo II, dijo que la junta de vecinos acordó con las autoridades municipales, tomar medidas a raíz de los constantes casos de robos y asaltos.



“Nosotros hemos tenido en los últimos días una ola de robos y atracos. A mi personalmente me robaron mi vehículo del parqueo de mi vivienda. En la mayoría de edificios no tenemos verjas, porque esto era una zona muy segura”, apuntó Castillo.



Rafael Cruz, residente en El Embrujo denunció la inseguridad que vive el sector y respalda que sean tomadas medidas preventivas como la construcción de dicha garita o puesto de control..



Otro que brindó su apoyo a las medidas tomadas por la junta de vecinos es Juan Manuel García, por considerar que ayuda a controlar la inseguridad.



En la sesión ordinaria del día 15 de abril, la comisión especial de voceros del cabildo discutió la reconsideración de la no aprobación de la construcción de la garita de seguridad en el residencial. Los ediles dicen que evaluaron y estudiaron las documentaciones depositadas por el residencial Embrujo II.

Aunque los regidores habían aprobaron la obra, en la mañana fueron apostados policías municipales.