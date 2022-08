Email it

Puerto Plata. El exviceministro de Destinos del Ministerio de Turismo, Julio Almonte, atribuyó al silencio y la inacción de los puertoplateños que el gobierno del presidente Luis Abinader no haya iniciado la autopista del Ámbar.



Lamentó que después de que Abinader prometiera en dos ocasiones que construiría esa autovía que uniría a Puerto Plata con Santiago en tan solo 25 minutos, dos años después salga con un pretexto que nadie cree.



“Desde el 2020 el Presidente venía prometiendo que la autopista del Atlántico, como también se dijo que nombraría la vía de marras, y en el 2022 viene con la excusa de hay que hacer las cosas bien y posterga su comienzo sin una fecha precisa”, cuestionó.



Almonte expresó que “eso no es una excusa, usted falló. Presidente usted le dijo a Puerto Plata que estaba listo para empezar esa carretera y de buenas a primera dice que no quiere que se repita lo que sucedió con la carretera Santo Domingo-Samaná”.