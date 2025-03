ESCUCHA ESTA NOTICIA

San Francisco de Macorís, RD.– El segundo día del llamado a paro convocado por 48 horas por los movimientos populares para este martes y miércoles en San Francisco de Macorís transcurre de manera calmada y con menor cantidad de miembros castrenses en las calles.

Los comerciantes han iniciado a retomar sus labores, mientras que alrededor de un 70% continúa cerrado.

Durante un recorrido realizado por periodistas de elCaribe, no se observó quema de gomas, disturbios y tampoco se han reportado personas heridas.

Los comunitarios y comerciantes piden el levantamiento del paro, ya que lo consideran como un “atraso”. Además, destacaron el buen comportamiento de la población, ya que aseguran que nunca antes se había visto semejante calma en huelgas previas.

Durante la protesta fueron detenidas algunas personas con sus motocicletas, quienes calificaron la acción como “injusta”, ya que se encontraban trabajando.

Continúan firmes.

El vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Raúl Monegro, manifestó que continuarán firmes con el llamado a paro hasta las 6:00 de la mañana de este jueves, como se tiene estipulado.

“Esos apresamientos son para amedrentarnos, lo hacen sin ningún tipo de orden de un juez… Seguimos firmes por 48 horas y si las autoridades quieren que se levante antes, estamos abiertos al diálogo”, expresó Monegro.

El líder comunitario informó que, tras finalizada esta huelga, anunciarán nuevas fechas para otras manifestaciones.

Mientras que las autoridades locales aseguran que sí están trabajando y continúan abiertos a soluciones más pacíficas como el diálogo.

La gobernadora de Duarte, Ana Cortés, hizo un llamado a la población a retomar sus puestos de trabajo.

“Aquí no se aguanta más sin trabajar. El comercio ya emitió su comunicado… Algunos no han salido por miedo, pero no deben tenerlo porque estamos resguardados por la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana”, aconsejó la representante del Poder Ejecutivo.

Propietarios de negocios se muestran preocupados con este paro por su impacto negativo en la economía.

Algunas de las reivindicaciones exigidas son la entrega del hospital municipal, asfalto para zonas rurales y urbanas de la ciudad, la construcción del Puente Bijao, laboratorios para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto SFM; asentamientos agrarios y medidas contra las intoxicaciones de estudiantes en escuelas cercanas a parcelas arroceras.

Agentes de la Policía Nacional, miembros del Ejército de República Dominicana y el equipo SWAT (en inglés: Special Weapons And Tactics,​ Armas y Tácticas Especiales) siguen desplegados en San Francisco de Macorís, aunque en menor cantidad.