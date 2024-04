Santiago. Este domingo de Resurrección se celebró una eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago de los Caballeros, Héctor Rafael Rodríguez.



El prelado destacó que las medidas implementadas por el Gobierno dominicano durante la Semana Santa, “ayudaron” a reducir el número de muertes, comparado con años anteriores.



“La Pascua no es cualquier fiesta. Afortunadamente prohibieron las fiestas masivas públicas o privadas en las playas del país, creo que por eso hay menos fallecidos y heridos”, comentó Rodríguez. Además ve como positivo el apresamiento de las 82 personas durante el operativo en el negocio denominado “El Bar Piscina Anol”, de La Romana; razón por la que considera que estas medidas han provocado que esta semana fuera “un poco más santa”.



El religioso resaltó la importancia del Domingo de Pascua y la reflexión que debe tomarse ante el sacrificio de Jesucristo. “Esta es la fiesta del Señor. El paso de Jesús del abandono, dolor, cruz y muerte al triunfo de la resurrección. Esta no es una fórmula mágica para el que no cree. Esta es la victoria del amor sobre el mal y que traspasa el sufrimiento”, manifestó. El arzobispo de Santiago de los Caballeros hizo un llamado a la meditación sobre el mensaje del papa Francisco en el que expresó su anhelo de paz y el fin de las guerras.