Santiago.- Mediante allanamientos simultáneos efectuados por agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), junto a miembros de la Policía Preventiva y la unidad SWAT, fueron incautadas cuatro armas de fuego ilegales, drogas y otros objetos relacionados.

Durante el operativo resultaron arrestados, Juan Antonio Jorge Paulino «El Flaco»; Yondre de Jesús López Pérez “Jhon” y Mark Yamile de la Cruz Reyes (a) “Pusho”.

Los allanamientos se efectuaron en los sectores Barrio Obrero, Los Tocones y Los Solares del distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), en atención a las órdenes judiciales Nos. 03517-2024, 03619-2024 y 03618-2024.

En las intervenciones se incautaron dos revólveres, uno marca Dan Wesson, calibre 38, serie No. 878888 y otro del mismo calibre, marca no legible, así como también dos pistolas, una marca FN Columbia, serie No. GKS0198610, otra marca Ruger P89, serie no visible, ambas calibre 9mm, todas con sus cargadores y varias cápsulas, desprovistas de documentación legal.

Además, se decomisaron 31 porciones de presunta marihuana, tres celulares, 900 pesos en efectivo, una caja conteniendo diversas municiones y dos armas blancas, entre otros objetos.

Los detenidos y las evidencias serán presentadas ante las autoridades judiciales, para respondan por los delitos imputados.