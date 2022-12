Email it

Santiago. Los empadronadores que trabajaron en el censo en la provincia de Santiago reclamaron el pago por parte de la Oficina Nacional de Estadística.



Los manifestantes se concentraron en el parque Duarte frente a la gobernación provincial para exigir de las autoridades la entrega del dinero prometido por su trabajo. Una de las encargadas de los 19 polígonos que funcionaron en el distrito municipal Santiago Oeste, recordó que la promesa era pagar 115 mil pesos por los tres meses que les tocaba trabajar.



La dama, que no quiso identificarse por temor a represalias, criticó que muchos ni siquiera los viáticos han recibido. Otros empadronadores alegan que los equipos de tabletas electrónicas no fueron utilizados, debido a que presentaron desperfectos. El censo concluyó ayer en Santiago, pero persisten las quejas de que muchos hogares no fueron censados.