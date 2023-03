Email it

Santiago. La Asociación de Empresarios de Gurabo solicitó al Gobierno la revocación inmediata de los permisos de construcción de una granja avícola que se levanta detrás del complejo turístico Camp David Ranch.



Denunciaron que esto afectaría significativamente las inversiones que en materia de turismo se hacen en esa zona de la provincia. En ese sentido Juan Fernández, presidente de la entidad, solicitó la intervención urgente del ministro de Turismo, David Collado, y del presidente de la República, Luis Abinader para evitar que el proyecto avícola sea instalado en esa área.



“Nosotros no estamos opuestos a los proyectos y a las inversiones, sino a ese tipo de obras en específico porque sabemos lo que implica para el medio ambiente una granja de gallinas. Creemos que el ministro de Turismo David Collado debe intervenir para buscarle una solución viable a esta situación y que ese proyecto pueda llevarse a otro lugar donde no perjudique el desarrollo turístico”, indicó Fernández.



De su lado el también empresario Manuel Bermúdez, representante de Camp David Ranch, dijo que en caso de instalarse el proyecto avícola en esa zona, no solo se verá afectado el establecimiento que representa sino también los planes de inversión para toda esa zona.



Durante un encuentro se pronunciaron además sobre el tema el empresario José Luis Valerio, Yanqui Uceta, de la Unión de Juntas de Vecinos de Gurabo, Juan Peralta de Federación de Juntas de Vecinos. También participaron representantes de organizaciones ecológicas, quienes se unieron al llamado a las autoridades para que detengan la construcción de dicha granja.



Anunciaron que se mantendrán firmes en su propósito de defender el medio ambiente y el buen funcionamiento de la industria turística de esa localidad. Los empresarios y vecinos de esa y otras comunidades de la cordillera Septentrional se han unido en otras ocasiones contra el humo que desprendía el vertedero de Tamboril y que desde hace un tiempo está controlado.