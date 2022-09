Santiago. A medidas que la población crece en el Distrito municipal de Hato del Yaque, los servicios básicos se hacen precarios y deficientes, lo que desata inconformidad en la ciudadanía.



Así lo muestran las condiciones de calamidad con la que opera el cuerpo de bomberos, que además de falta de personal no cuentan con las maquinarias y vehículos necesarios para enfrentar las emergencias que se presentan. Solo tres empleados, incluido su director, el chofer y un bombero para trabajar los siete días de la semana las 24 horas del día, devengando salarios de miseria y sin oportunidad para nada.



Francisco Martínez que es el director devenga un salario de10 mil pesos al mes, cuando el chofer se enferma también debe el coger el guía de un destartalado camión donado en el 2012 por una institución internacional. “Estamos desamparados” dice Martínez, quien añade que de ocho mangueras necesitadas, solo tienen tres, muchas veces van a los sofocar incendios en lugares con difícil acceso y no pueden nacer nada.



Más dificultades



Pero no solo los bomberos están en crisis en Hato del Yaque, durante décadas ha existido la dificultad en la distribución de agua, que además de ser de muy mala calidad, no existe una programación para distribuir el preciado líquido y hay sectores que duran hasta 15 días y un mes sin agua. Actualmente el servicio de agua está interrumpido sin explicación alguna por parte de las autoridades, y hay sectores como Las Praderas y Los Jiménez que duran hasta 15 días sin agua. Según explicó María Rodríguez, la situación ha empeorado porque los camioneros que la distribuyen ahora venden el tanque a 100 pesos. Con respecto a la educación las quejas son menos, aunque algunos padres han dicho que se ponen trabas a las inscripciones.



En Hato del Yaque hace varios años se instaló una casa comunitaria de justicia y pese a la demanda de los comunitarios y las coordinaciones con las autoridades, la misma no inicia las labores. En octubre pasado el procudaror fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, dijo que se le daba entrenamiento al personal que laboraría en esa casa de justicia, pero a la fecha, el local está cerrado y solo con el letrero que lo identifica, por lo que la población reclama su apertura.

Es urgente la ampliación de vía principal

Otro de los problemas de Hato del Yaque es la estrechez de la vía principal y por décadas, los sindicatos de transporte como la coordinadora de juntas de vecinos, han solicitado su ampliación. Precisaron que en ocasiones se interrumpe el tránsito y esto ha impedido atender emergencias. Aracelis Martínez presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos, dijo que recientemente entregó un documento a la vicepresidenta sobre las problemáticas de Hato del Yaque, optimista de que se incluya en el presupuesto la ampliación de la carretera.