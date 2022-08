Email it

Dirigentes comunitarios se movilizaron esta mañana para demandar el arreglo del puente sobre el canal riego Monsieur Bogaert, en el sector del Flúmen en la comunidad de Hato del Yaque.

El bloqueo de la pasarela que dicen está a punto de colapsar se inició a las 6:30 de la mañana y provocó un gran tapón ya que impidió el paso de vehículos que se dirigían hacia Santiago o hacía La Canela, Navarrete y otras ciudades.

Kenny Torres expresó que las autoridades se han desentendido de la situación del Hato del Yaque, a pesar de tener conocimiento de que este puente está a punto de colapsar. Dijo, Obras Públicas colocó algunos letreros en la zona, pero no ha hecho nada. “Han hecho promesa y pusieron letreros, pero no le han hecho absolutamente nada”, expuso Torres, quien también dijo que se mantendrán en paro hasta que le digan cuándo iniciarán los trabajos.

Sobre la situación se manifestaron representantes de la Iglesia que agradecieron a Dios haber sido bueno con ellos, al no permitir que les pase nada, a pesar de que viven en constante riesgo. Advierten que el puente no aguanta más y lamentan que las autoridades no hagan caso y al parecer esperan que pase algo para poder actuar.

En tanto que Hilda Altagracia Lizardo reveló que la gobernadora sabe lo que ocurre y que a pesar de que se reunieron con ella por más de cuatro horas y les dijo que el puente estaba en licitación, “pero lleva un año en eso y ella pasa por aquí diario para la Canela y ella sabe que este puente es prioridad”.