Santiago. Las profundas lesiones en su cuerpo y en las vías respiratorias mantienen en estado de sumo cuidado al hijo del alcalde del municipio de El Valle, provincia Hato Mayor, afectado por una explosión de un tanque junto a sus padres.



El pequeño de seis años se encuentra recluido desde la noche del 30 de agosto en la Unidad de Quemados del Hospital Infantil Arturo Grullón, donde fue referido desde el Robert Reid, donde fue llevado tras ser alcanzados por la explosión junto a su padre, el alcalde José Peguero, y su madre Yojani Marte, quien recientemente falleció por las lesiones sufridas durante el accidente.



La doctora Renata Quintana, directora de la Unidad de Quemados, informó que el niño tiene una extensión importante de su superficie corporal quemada, y que las lesiones son profundas.



“Es un paciente que está en una situación de sumo cuidado por la extensión de las lesiones, porque también tiene lesiones en vías respiratorias por el humo y el calor, su pronóstico es reservado”, informó Quintana.



Sobre la recuperación del niño, la doctora dijo que no es algo de lo que puedan hablar, ya que cada paciente responde de una manera diferente, sobre todo los pacientes quemados, ya que va a depender no solamente del tratamiento que se le esté dando, sino de la respuesta del organismo de cada individuo. “Son lesiones profundas y es un niño pequeño que todavía tiene muchos sistemas de respuesta del organismo que no están lo suficientemente madura, entonces la respuesta del día a día es que nos va a ir diciendo”, expresó.



La doctora informó que el niño está siendo atendido por el equipo multidisciplinario del hospital que maneja todos los pacientes, como pediatras, cirujanos, anestesiólogos, nutriólogos, intensivistas, y del área de psicología también.



El alcalde José Peguero, padre del niño está ingresado también en una unidad de quemados de adultos en Santo Domingo.