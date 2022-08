Santiago. Los dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron impactados de bala, estrangulados y quemados, eran estudiantes universitarios que laboraban como cobradores en bancas de lotería.



Olenny de Jesús Luna Disla, de 23 años, estudiaba administración de empresas y Estefan Rafael Domínguez Hidalgo, de 29, era estudiante de ingeniería industrial. Las víctimas eran nativos del sector de La Altagracia del municipio de Villa Bisonó (Navarrete), aunque sus cadáveres fueron lanzados en el cementerio del municipio de Los Hidalgos, perteneciente a la provincia de Puerto Plata.



Tomás Luna, tío de Olenny de Jesús Luna Disla, dijo que su pariente salió junto a su compañero en el motor CG 200 para cobrar el dinero de las bancas donde laboraban. “Estos muchachos hasta hablaban poco.



Eran jóvenes honestos y trabajadores, por lo que no sabemos el motivo del doble crimen”, apuntó Luna al hablar con reporteros de elCaribe.



Investigación



Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de Santiago, para fines correspondientes. Los familiares de ambos jóvenes se mostraron consternados y sorprendidos por el doble crimen y aunque todavía desconocen el paradero de la motocicleta en la que se desplazaban, consideran que el móvil no fue el atraco, sin embargo no precisaron si tenían algún problema con alguien.



“Esto debe ser aclarado. Esto es una forma muy atroz, primero le disparan en la cabeza, se ve que lo estrangularon con alambres dulces y también los quemaron. Eso es algo que no se le hace a nadie”, expresó José Antonio Domínguez, tío de Estefan Rafael Domínguez Hidalgo. Las autoridades policiales y del Ministerio Público de Puerto Plata investigan el hecho para determinar el móvil del crimen y los responsables de dar muerte a los dos hombres.

Piden investigar y apresar a responsables

El hecho ha causado consternación en el municipio de Villa Bisonó, debido a que se trata de jóvenes muy queridos por la comunidad, trabajadores y que hacían un gran esfuerzo para ser profesionales. Familiares y vecinos, que no salen del asombro, han solicitado a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con los responsables de este horrendo crimen.