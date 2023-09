Dajabón. “Se nos acabó la vida y el deseo de vivir. Nosotros no entendemos por qué mejor no se llevaron todo y los dejaron vivos”, manifestó Denisse Medina, hija de Carmelina y Ramón, hermana de Daniel.



Y es que tras enterrar a Carmelina Cabreja, de 49 años, a su esposo Ramón Medina, de 60; a Daniel Medina, de 20 e hijo de la pareja y Charly Quezada, de 17, en la comunidad de Aminilla, del municipio de Partido, provincia Dajabón, familiares y amigos no despiertan del asombro y del pesar por la tragedia.



Medina dijo que su otro hermano Cristhian López, herido durante esta tragedia, narró que al momento en que se dirigía al vehículo a buscar un dinero para entregarles a los delincuentes escuchó los tiros.



“Yo presentía que algo malo iba a pasar cuando vi que hace varias semanas le envenenaron a su perro. Eso era una señal de que los estaban siguiendo”, dijo Roberto Cabreja, padre de Carmelina.



A raíz de la zozobra que vivía constantemente, la madre de Carmelina comentó que le pedía a su hija que se quedara con ellos en la casa, pero ella no quiso desamparar a su familia.



“Supuestamente ellos andaban detrás de un motor bueno que tenían dizque para atracarlos. Pero no iban a cometer este hecho tan atroz por un motorcito”, opinó Milena Medina, hermana de Papito.



Denisse detalló que sus parientes eran personas de bien, trabajadores, solidarios y de gran corazón.



“Mi mamá era tan buena. Cuando ellos pasaban por Haití y bajaban con hambre, ella les pasaba comida y agua”, recordó con una sonrisa en su rostro.



La Fiscalía de esta localidad depositó el pasado miércoles ante la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial, la solicitud de medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva en contra de los implicados.



La medida fue solicitada por el Ministerio Público en contra de Frandy Luimenez, a quien se le imputa de asociarse con Delicier Watson (abatido por la Policía) y otras personas, de momento no identificadas y de presunta nacionalidad haitiana.



“No podemos permitir que los haitianos acaben con la vida del dominicano. Si las autoridades no hacen nada y ellos cogen dinero para dejarlos entrar, entonces las comunidades deben unirse y defenderse a su manera”, destacó Milena.



Agregaron que poseen las pruebas suficientes para inculpar a los delincuentes que cometieron este crimen.



Las autoridades continúan profundizando las investigaciones.



Los comunitarios de La Gorra piden por el desalojo total de los residentes haitianos de esa zona y de áreas aledañas.



“No aguantamos más el tema haitiano, lamentablemente no queremos uno en toda esta comunidad”, enfatizó el residente Vianel Cabreja.



Mostraron su miedo y preocupación por las bandas de sicarios que se localizan en los alrededores, razón por la que ya a las 6:00 de la tarde tienen “todas las puertas cerradas” y suspendieron las clases en el Centro Educativo José Francisco Herrera.. A un kilómetro de distancia donde aconteció el cuádruple homicidio en la comunidad de Aminilla, otro crimen ocurrió el pasado mes de agosto.