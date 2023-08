Email it

Santiago. La intervención de nueve kilómetros de la autopista Duarte, desde la entrada del Aeropuerto Internacional Cibao hasta la entrada a la ciudad, en la zona monumental se encuentra en fase de terminación.



Tras un año y 11 meses de proceso de construcción, la importante vía permite ya contar con tres carriles a ambos lados, pero no prevé terminar los puentes peatonales que reclaman las comunidades afectadas por la eliminación de los retornos.



Los moradores de comunidades como Canabacoa temen que aumente la cantidad de víctimas mortales por la falta de pasarelas para peatones y motocicletas que permitan desplazarse de un lado hacia el otro.



Recuerdan el caso de Ramona Castillo, de 65 años, quien residía en el sector Los Castillo en Canabacoa, y regresaba de visitar la familia en el sector de Villa Rosa, impactada por un vehículo.



La empresa contratista trabaja arduamente en la construcción de varios retornos, incluido uno frente a la fortaleza Fernando Valerio, pero ya en esas intersecciones se han registrado accidentes.



Aunque se informó que esta primera etapa sería entregada el próximo 16 de agosto, todavía no hay nada concreto.



Quejas



Con el otro retorno, en la comunidad de Canabacoa, algunos conductores han manifestado sus quejas, debido a la poca visibilidad que provoca que algunos choferes continúen de largo. En ese lugar se han registrado ya varios accidentes



El 29 de septiembre del 2021, el presidente Luis Abinader junto al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, dieron los palazos con los cuales dejaron iniciados los trabajos de ampliación de la entrada a Santiago de la autopista Duarte a un costo de RD$2, 600 millones de pesos. Los trabajos forman parte de un conjunto de obras que transformarán la configuración de Santiago, y que, en el caso particular de esta obra, que se erigirá a la entrada de la ciudad, impactará de forma directa a toda la región del Cibao.