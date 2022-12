Santiago. El exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, demandó de las autoridades dar continuidad al desalojo de los productores que aún permanecen con siembras en el área protegida de Valle Nuevo.



Domínguez Brito recordó que en su gestión lograron sanear gran parte de Valle Nuevo, por lo que insta al actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, a continuar con los planes de desalojo en la vertiente sur, en los pueblos de Ocoa que aún permanecen con la siembra de aguacates, fresas y hortalizas. Lamentó que el proceso continúe deteriorándose. En ese sentido, plantea la necesidad de que las autoridades medioambientales retomen los trabajos, para que los dominicanos tengan la seguridad de que el rescate de Valle Nuevo se haga realidad. “Valle Nuevo es la madre de las aguas y eso tiene un gran significado, y es que la agricultura se nutre de las aguas que allí se producen y de las aguas que consumimos de manera habitual”, indicó el ex aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.



No más plazo



De su lado, Belkis García, presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), expresó que tras vencer el cuarto plazo otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se hace necesario que se comience a aplicar la ley y continúe el desalojo de los productores que aún permanecen en la vertiente sur de Valle Nuevo. “Eso está establecido y pienso que no se debe dar un plazo más”, apuntó García.



“Es que se deben reubicar en terrenos que sean destinados para la agricultura, eso es zona protegida”, indicó el ambientalista. Aunque elCaribe ha solicitado informaciones, en al menos tres ocasiones, a través del departamento de comunicaciones de Medio Ambiente, sobre si otorgarían un quinto plazo, aún no se ha dado una respuesta.

Atentan contra las fuentes acuíferas

Domínguez Brito dijo que la deforestación y la agricultura dentro del área protegida de Valle Nuevo, es un crimen al medio ambiente y contra el ciudadano dominicano que se verá privado de esa fuente, que dijo es fundamental para su existencia. Mientras García considera que se debe dar una reubicación a los campesinos y llevarlos a terrenos hábiles para para fines agrícolas.