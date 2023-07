Sobre sus aspiraciones a la senaduría de Santiago, la gobernadora de la provincia, Rosa Santos, expresó ayer que su prioridad no es ser senadora, sino que el Gobierno continúe en el poder.



“Yo entiendo que cuando tú estás en un partido político tienes que tener disciplina. Yo estoy en la vuelta a la senaduría, porque todavía no hay una definición clara de qué va a pasar con la senaduría, pero entiendo que es una candidatura del partido”, expresó en el programa especial de Despierta CDN en el marco del 75 aniversario del periódico elCaribe.



No obstante, aseguró que ya agotó su ciclo en la gobernación y que debe ir a otra instancia.



“Yo creo que ya yo agoté mi ciclo en la gobernación, yo creo que ya debo ir a otra instancia. Ahora te voy a decir lo siguiente, estaré donde el presidente entienda que yo soy útil a su gobierno para hacer una buena gestión”, manifestó Santos



Indicó, además, que como funcionaria busca que el actual presidente de la República, Luis Abinader, continúe en el cargo por cuatro años más.



“Para mí en este momento la prioridad es que Luis Abinader se quede en el Gobierno por lo que está haciendo, en estos cuatro años del presidente, más lo cuatro que viene, porque yo estoy en reelección”, dijo.



Aseguró que en la gestión de Abinader la ciudad de Santiago ha cambiado significativamente, alegando “que el que lo está haciendo bien, debe tener la oportunidad de seguirlo haciendo bien”.



Precisó que Santiago concentra un 75 por ciento de los votos y afirmó que el partido debe trabajar en todos los municipios.



“Déjame decirte algo, Santiago en estos cuatro años y los cuatro que vienen estará compitiendo con Santo Domingo… Este gobierno de Abinader no hay un lugar en la provincia donde no haya llegado”, destacó.