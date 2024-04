La Vega. A pesar de que fue clausurado hace menos de dos meses, la fuerte humareda que continúa emanando del vertedero de esta demarcación, afecta de manera considerable a los munícipes.



Desde el pasado sábado, el basurero municipal ha estado liberando humo que afecta la salud de los residentes de 11 comunidades, principalmente en los sectores Carrera de Palma, Los Hornos y Soto, donde se encuentra enclavado el botadero de basura, que ha cobrado incluso vidas, según sus moradores.



A mediados de febrero pasado se produjo un incendio de gran magnitud en dicho vertedero donde las autoridades investigan quiénes provocaron el fuego que se extendió por más de ocho días, entonces el alcalde vegano, Kelvin Cruz, anunció que el problema sería solucionado, sin embargo, desde este fin de semana la humareda volvió, a pesar de los esfuerzos del cuerpo de bomberos.



El pasado sábado la fuerte humareda arropó el casco urbano de La Vega, y provocó que varias personas fueran ingresadas en centros de salud, con problemas respiratorios debido a la exposición al humo del vertedero municipal



Marina Concepción, una mujer de avanzada edad, reclamó que se resuelva el problema debido a que los afectados no tienen para dónde irse, y en su caso particular, el humo del vertedero la ha enviado en dos ocasiones a internarse en un centro de salud por fallas en sus pulmones.



La comunidad espera desesperadamente una solución, y es por esto que Manuel Suriel dijo: “Todos esperamos una solución, no aguantamos más el humo de ese vertedero ya que esta situación es un infierno, teniendo que usar un inhalador para respirar y el humo penetra en todas las casas, causando angustia y dificultades respiratorias entre nosotros”. Otros residentes en la zona exigen una acción más contundente, a pesar de las intervenciones que vienen haciendo por parte de la alcaldía y del Gobierno, debido a que están poniendo en riesgo la salud de todo un pueblo.