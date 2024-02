Santiago. Las autoridades tienen identificados a los dos hombres que asesinaron a tiros al ex coronel y empresario Francisco Antonio Fernández Bautista, tío del exdirector de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte.



Aunque ya se han hecho allanamientos en las casas donde residen los individuos solo identificados como José Frank y El Radio, aparentemente operan un punto de drogas en el barrio Ciudad Satélite del sector Cienfuegos del distrito municipal Santiago Oeste.



Las cámaras lograron captar a estos dos delincuentes cuando intentaban atracar al empresario y tras éste resistirse, le propinaron cuatro disparos. En la escena recolectaron siete casquillos de arma de fuego y un proyectil mutilado.



Una fuente ligada a la investigación dijo que se han hecho varios allanamientos y hay varias personas detenidas para fines de investigación. A la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional se presentaron la mañana del jueves, familiares de los dos delincuentes que son buscados como responsables de la muerte del empresario, propietario de varios edificios y del colegio Juan Pablo II del sector residencial El Ejecutivo.



En tanto que durante el velatorio, el ex director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Almonte Bautista confía en el proceso de investigación para dar con los responsables de la muerte a tiros de su tío.



“Era el único tío que me quedaba allá en Santiago. Nosotros confiamos en las investigaciones y confiamos en la policía. Si yo antes decía que no podía ponerle fecha a la policía y que nadie podía ponerme fecha para que atrapáramos a un delincuente, obviamente ahora no puedo cambiar mi discurso”, apuntó.



Almonte Bautista dijo que prefiere esperar que las pesquisas fluyan y confía que los investigadores van a dar con el paradero de los asesinos de su pariente.



Tony Fernández Bautista, de 70 años de edad, resultó muerto de al menos cuatro impactos de bala ocasionados por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta.