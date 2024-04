Santiago. La Junta Electoral de Santiago realizó la entrega de certificados a los candidatos y candidatas de las diferentes alcaldías, direcciones distritales, vocalías y regidurías electos en las pasadas elecciones municipales de febrero del presente año.



El presidente de la Junta Electoral de Santiago de los Caballeros, Haime Thomás Frías Carela, exhortó a los ganadores a cumplir con su deber a partir del 24 de abril, además hizo un llamado a los partidos políticos para las próximas elecciones de mayo con el fin de que comprendan que ellos como institución no otorgarán votos inexistentes. “En cada proceso electoral debemos soportar denuncias de que aquí sumamos o restamos votos a los candidatos. Los jueces somos honoríficos. Los delegados son los que crean esa idea errónea por ignorancia y aberración. Pretender señalar eso es una falacia tremenda”, señaló Frías Carela.



Sin adjudicación de votos



El dirigente de la Junta de Santiago explicó que el único proceso que realizan como Junta Electoral es la validación de votos nulos, misma que se hace bajo el “control completo” de los delegados de las organizaciones políticas. “No hay forma humana posible de adjudicarle votos a nadie. No se dejen llevar de las personas que prometen conseguirles más votos, no malgasten ese dinero”, aconsejó.



Frías Carela destacó que como órgano administrador de las elecciones, su principal propósito es hacer el mejor de los trabajos. “Nosotros lo que somos es un tribunal de primera instancia. No pueden venir a hacernos piquete aquí, tienen que dirigirse directamente al Tribunal Superior Electoral (TSE)”, agregó . Dentro de las protestas ejecutadas fueron por los resultados en el distrito municipal Hato del Yaque, donde ganó Fermín Noesí, así como Santiago Oeste, en el cual resultó reelecto Eddy Báez.

Altas expectativas para este 24 de abril

A ley de pocos días para la toma de posesión de los candidatos ganadores que será formalmente el próximo miércoles 24 de abril, el alcalde electo de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, resaltó el compromiso que posee al asumir las riendas de la ciudad y anunció el inicio de algunas labores que desarrollará en conjunto con las instituciones del Gobierno.