La Vega. La improvisación por parte de las autoridades para reparar el puente de Bayacanes, sobre el río Camú, en esta provincia, mantiene a los conductores con temor de que ocurra un nuevo derrumbe.



El puente sobre el río Camú se derrumbó hace alrededor de dos años y fue reparado con material de mina, pero las crecidas del mismo cuando llueve en la parte alta del afluente provocan que los escombros vuelvan a provocar derrumbe e interrumpir el tránsito.



Otro de los inconvenientes, y que aumenta la posibilidad de que el puente se caiga, es que desaprensivos depositan escombros y todo tipo de basura, lo que provoca que las aguas no circulen por las estrechas alcantarillas.



Choferes que transitan desde Jarabacoa usan la vía como atajo para evitar los tapones del centro de la ciudad de La Vega, critican que las autoridades hayan improvisado la reparación del puente y ponen en peligro la vida de miles de personas.



“Nosotros teníamos la esperanza de que el puente fuera demolido y construido más ancho y alto, porque cuando llueve, las aguas no circulan y es por eso que rompe el concreto”, explica un vendedor que para hacer su jornada rápida usa el puente para llegar a la parte alta de la provincia.



Un problema



Mientras que el ciudadano Junior Concepción indica que cuando haya pronóstico de lluvias no podrán enviar sus hijos a la escuela, porque no confían en dicha reparación.



El puente de Bayacanes, que une a La Vega con Jarabacoa y otros puntos de esa demarcación, sirve para descongestionar el tránsito por el centro de la ciudad cuando los conductores tienen como propósito dirigirse tanto a la parte norte del país, como a otros de la Republica Dominicana sin atravesar la ciudad.



Otro de los puentes que reclama la comunidad es el de Sabaneta, prometido en dos ocasiones.