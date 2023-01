Puerto Plata El crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas” (Maravilla de los mares), arribó ayer a las costas de Puerto Plata como parte de las de 73 embarcaciones que llegarán este mes a la bahía de San Felipe.



La embarcación fue recibida en la terminal Taíno Bay, en la zona que opera la empresa ITM Group. Wonder of the seas, es un crucero de última generación que inició sus operaciones en 2022, tiene capacidad para 6,370 pasajeros y 2,394 tripulantes, de acuerdo con detalles ofrecidos por el Ministerio de Turismo.



El director provincial de Turismo, Carlos Atahualpa Paulino, destacó que este crucero marca un hito histórico para Puerto Plata, como parte del esfuerzo del ministerio y del presidente Luis Abinader. En este mes está prevista la llegada de 73 embarcaciones a los puertos de Taíno Bay y Amber Cove en la bahía de Maimón.