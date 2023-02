Director de la Policía asume investigaciones; organizadores suspenden desfile del próximo domingo en solidaridad

“Mi niño llevaba tres años siendo meritorio como excelente estudiante y yo para que no me le sucediera nada andaba con él para arriba, para abajo y miren lo que hace la Policía, que me le quita la vida”.



Estas son de las pocas palabras que pudo pronunciar Anthony Martínez, el padre de Donelly Joel Martínez, el niño de 11 años que murió el pasado domingo tras ser impactado por un disparo hecho por un agente policial en medio de una discusión, mientras se desarrollaba el carnaval de Santiago.



El dolor que embarga a la familia es tan grande, que a la madre del menor, Maridania Tejada, no le salían las palabras y tuvo que ser medicada. Esta tiene otro niño de ocho meses de vida. El incidente ocurrió a escasos metros de la barbería, propiedad del progenitor del menor, ubicada en la calle Mella, esquina avenida Las Carreras.



En solidaridad con la familia, los vecinos de la barbería y la junta de vecinos han encendido velones en un altar improvisado en el lugar del hecho. El menor cursaba el sexto grado de primaria y según sus familiares, iba a ser invitado a una olimpíada de matemática. Anthony Martínez asegura que su hijo presenta más de un impacto de bala y pide a la sociedad que no lo deje solo en su reclamo de justicia.



“Yo me estaba recreando frente a mi negocio, donde tengo 27 años en la barbería que me dejó mi papá. Ellos llegaron de forma arbitraria, con su loquera, porque esta policía no sirve. Ellos saben dónde están los delincuentes y los puntos de droga, pero pagan con los serios”, expresó. Los restos del niño son velados en la calle nueve de barrio Villa Progreso de Cienfuegos.



Elías Vásquez, presidente de la junta de vecinos de Las Carreras mostró su indignación por el accionar de los agentes policiales. “No entendemos cómo en un carnaval de tantos años, donde siempre se ha colocado ese tipo de música, la policía tiene desde el domingo con esa represión”, dijo.



En horas de la noche, gritando consignas con las que pedían justicia, con velas encendidas, cientos de personas marcharon desde la Avenida las Carreras esquina Mella donde ocurrió el incidente hasta Monumento a los Héroes de la Restauración, retornando al lugar de origen.



“Policía nacional una banda criminal”, “por una bocina le quitaron la vida”, “queremos justicia”, “Anthony querido el pueblo está contigo”, eran algunas de las consignas que vociferaba la multitud. Anthony Martínez dijo confiar en que la justicia haga su trabajo, y al sentir el apoyo del pueblo dijo “mi hijo está querido”.



Organizadores carnaval



El Comité Organizador del Carnaval de Santiago se solidarizó con la familia del niño y suspendió cualquier actividad carnavalesca en el área monumental el 19 de febrero. Mediante un comunicado, el comité que preside la gobernadora Rosa Santos condenó la acción ocurrida con la patrulla de la PN.



“De ninguna manera este comité está de acuerdo con este tipo de actuación, donde el niño de tan solo 12 años perdió la vida. Un adolescente ejemplo de buenas costumbres”, expresaron.

En reclamo de justicia encienden velas en lugar donde el niño fue baleado.

Policía y MP avanzan en las pesquisas de suceso

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, asumió las investigaciones con relación a la muerte del menor Donelly Joel Martínez y para ello designó una comisión de oficiales encabezada por el Inspector general policial, general Pedro Cordero Ubrí. “La Policía Nacional conmigo en la cabeza y nuestro comandante en jefe, no es verdad que vamos a aceptar que un hecho de esta naturaleza se repita de nuevo”, indicó. Mientras el Ministerio Público informó que solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional Alejandro Castro Cruz, imputado de ocasionar la muerte al menor. El alcalde Abel Martínez y la gobernadora Rosa Santos lamentaron el hecho y condenaron la acción policial.