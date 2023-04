Santiago. El Programa Niños con una Esperanza conmemoró el Día Internacional contra el Maltrato Infantil con una marcha donde denunciaron la proliferación de niños utilizados como mulas por el narcotráfico y en robo.



Asimismo, revelaron que cientos de niños de calle no pueden ser inscritos en las escuelas por carecer de un acta de nacimiento, o por falta de cupos en el distrito municipal Santiago Oeste, debido a las limitaciones de los centros educativos de esa demarcación.



Durante la caminata que recorrió los barrios santa Lucía, Ensanche la Fe, La Piña del sector Cienfuegos, el pastor Pablo Ureña, quien dirige la entidad que en sus inicios trabajó con menores buzos del vertedero de Rafey, consideró como penosos el ver cómo los niños de menos de diez años de edad que consumen los vape o hookah. “Cuando me dicen que en mi país se piensa en la niñez, yo no lo creo todavía. En la actualidad hay una gran cantidad de niños que no están estudiando a pesar de estar en edad escolar”, apuntó Ureña.



Críticas



El religioso dijo que es un maltrato infantil, de que el niño no sea declarado a tiempo y que se permita que llegue a una edad en la que éste pierda el total interés en la escuela y termina siendo analfabeto o es utilizado por bandas de narcos para que sirva de mula.



Pablo Ureña demanda del presidente Luis Abinader mayor apoyo e inversión en la niñez del distrito municipal Santiago Oeste.



“Es algo escalofriante ver niños de hasta diez años usando los vape y hookah de manera muy libre y estos negocios operando sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, como si fuera una pandemia”, agrega el pastor evangélico.



Dijo que estos menores que están en condición de calle, es casi seguro terminarán como mulas.

Piden al Gobierno que invierta en la niñez

En la marcha los niños portaron cartelones con mensajes como “No más maltrato, ni trabajo infantil”. Los residentes en esas barriadas demandan espacios de áreas infantiles, escuelas de música o bibliotecas para que los niños tengan otras opciones de vida.



Hacen un llamado al gobierno para que invierta más recursos económicos en la niñez.