Santiago. El director del Hospital Regional Presidente Estrella Ureña, Miguel Ortega, en conjunto con una representación de la Maternidad Doña Renée Klang Viuda Guzmán, insistió en que hubo un error con diagnóstico gemelar en el parto de María Esther Sánchez.



“Los que denuncian hablan por sentimiento y no con criterio médico. Están pasando por un duelo. Nosotros no podemos presentarle otro producto porque no existe”, señaló Ortega, quien negó haberle entregado erróneamente un niño de 10 libras a esta familia.



Acompañamiento psicológico



El directivo comentó que la mujer presenta un “cuadro depresivo postparto” por lo que le ofrecerán un acompañamiento psicológico para que pueda “superar” esta situación.



De su lado Julio Gonell, encargado del departamento de Medicina Materno Fetal de este centro de salud, reiteró que el nacimiento de esta “única” criatura queda evidenciado en un video donde más de nueve personas confirman sus argumentos.



“En ese momento estaba todo el departamento de enfermeras, anestesiólogos, ginecología, pediatría y neonatología. Reconocemos que le dieron una expectativa de dos hijos y solo fue uno. Por ello le damos apoyo psicológico a la familia”, afirmó Gonell.



Mientras que el ginecólogo a cargo de este procedimiento Julio Rodríguez, explicó que al momento del alumbramiento los padres sí tenían conocimiento de que era una sola persona. “Ellos entraron y entendieron que era uno inicialmente. Hubo una esperanza de su mente que lo fabricó. Tienen esa idea que sintieron varios latidos pero no es real, somos testigos de que hubo solo uno”, destacó.



Respecto a las sanciones a implementar en caso de que alguien del personal médico sea encontrado culpable, el administrador del Estrella Ureña garantiza que “pagarán” las consecuencias.



“Es un hospital docente, quien sea que haya fallado, si así se demuestra, pagará las consecuencias. Tenemos que esperar por las instituciones y organismos de investigación. Debemos defender la integridad de los trabajadores y de la institución”, enfatizó Ortega. El galeno agregó que ante las denuncias de robos y situaciones similares registradas anteriormente en este mismo lugar, fueron reforzadas las medidas de seguridad con una mayor cantidad de cámaras en las salidas y periferias, así como un aumento en el personal de vigilancia. Estas declaraciones institucionales contaron con el apoyo de José Cruz, presidente regional del CMD, y Gilberto Tejada, dirigente del CMD en Santiago.



Mientras el esposo de la mujer que alega alumbró mellizos en la maternidad Renée Klang de Guzmán, Carlos Manuel Morillo, amenazó con demandar el centro de salud y reiteró que tiene pruebas de que se trataba de dos criaturas.



“Mi esposa estaba embarazada de gemelos, a pesar de que ellos dicen lo contrario. Le exijo a la dirección administrativa y médica de la maternidad que me devuelvan a mi hija que se robaron”, aseguró Morillo.



El progenitor afirma tener pruebas de que su pareja gestó dos bebés, una hembra y un varón, lo que quedó evidenciado en más de 10 estudios ecográficos realizados en varios centros, incluido el Hospital Presidente Estrella Ureña antiguo seguro social, donde funciona la maternidad y donde sólo le hicieron entrega de uno, por lo que demandará si en las próximas horas no le buscan su hija.



El hombre de escasos recursos señaló que ha tenido que incurrir en múltiples gastos en medio de este proceso sin contar con la economía para hacerlo, no obstante asegura que moverá cielo y tierra hasta conseguir a pequeña. En cuanto a la madre, se encuentra en un cuadro depresivo y de sufrimiento.



Salud Pública informó que profundizan las investigaciones a pesar de que desde el Servicio Nacional de Salud fijaron posición de que había nacido una criatura.