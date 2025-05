Santiago. La Iglesia Católica pidió revisar la disposición gubernamental de de detener a parturientas haitianas que acuden a recibir atenciones en hospitales dominicanos, acciones que considera rayan en lo inhumano.



Expresa que el cristiano que se mantenga indiferente frente a varias acciones cometidas por agentes de migración contra inmigrantes haitianos en territorio dominicano debe revisar su condición de seguidor de Cristo.



Advierte que no es posible continuar callados frente a lo que está ocurriendo en los hospitales con las haitianas que van a dar a luz en esos centros de salud.



Llama a los cristianos a no puede sumarse a los sectores que están fomentando el odio entre ambos pueblos, ni llegar al fanatismo que tanto daño ha causado a la humanidad.



“Es más fácil tildar de pro haitianos a todos los que levantan su voz para que se detengan los atropellos contra los que nacieron del otro lado de la frontera, que diseñar políticas sinceras que regulen la llegada de ellos al país”, apunta el editorial del semanario católico Camino, órgano del Arzobispo de Santiago y de la Conferencia del Episcopado Dominicano.



Camino refiere que siempre ha insistido en el derecho que tiene el Estado dominicano para aplicar sus leyes migratorias, pero la forma de hacerlo debe guardar el respeto a la dignidad del ser humano como tanto lo proclamó el siempre recordado Papa Francisco.



“¿Qué pasa en la Frontera? ¿Cómo entran? ¿Cuántas veces se ha comprobado que en ese lugar se da el soborno y la trata de personas?”, se pregunta la iglesia.



Ante los atropellos, hacemos un llamado al Gobierno para que revise las medidas que se han estado tomando para detener la inmigración y recuerda el adagio popular que expresa: La fiebre no está en la sábana. La Iglesia Católica expresa que en su caso está llamada a estar al servicio de la verdad y la vida, “y como dice el evangelio, y que de no hacerlo, hasta las piedras hablarían”.



En hospitales del Cibao ha disminuido la presencia de haitianos.