Dajabón. La convocatoria a abrir el mercado fronterizo no surtió el efecto esperado por los comerciantes y las autoridades municipales.



Y es que la apertura se dio con baja asistencia de vendedores dominicanos que tienen puestos en el mercado fronterizo de esta ciudad, y la ausencia de compradores haitianos.



Algunas de las casetas fueron abiertas atendiendo al llamado de las autoridades municipales y empresarios del comercio dajabonero, mientras que las autoridades de Haití se resieten a que sus ciudadanos adquieran mercancías en territorio dominicano.



Los comerciantes de tejidos aprovecharon la apertura para desempolvar las mercancías y comenzar a colocarlas en frente sus productos. Sin embargo, la presencia de compradores era nula en las primeras horas de la mañana del lunes.

En la medida en que fueron pasando las horas llegaron algunos compradores dominicanos, pero de forma muy tímida.



Sus homólogos de las ventas de productos agrícolas no asistieron al centro fronterizo de negocios, por temor a perder sus inversiones en plátanos, guineo, tayotas, cocos, tomates, ajíes y otros rubros. También abrieron los propietarios de pequeños espacios para la venta de ropa.



Mientras los dominicanos mantienen sus puertas abiertas, en Juana Méndez, Haití sigue con la suya cerrada desde hace ya 58 días, como represalia por las medidas tomadas por el Gobierno dominicano.

Las autoridades y los comerciantes haitianos rechazan el registro biométrico y exigen además rebajas en los precios de las visas, indemnización por los daños provocados por un incendio a 36 módulos de haitianos, entre otras demandas que han surgido luego del conflicto creado por la construcción del canal.



La apertura de las actividades comerciales destinadas en principio para los Dominicanos, fueron acordadas por empresarios del comercio encabezados por Quilderes Taveras, el alcalde Santiago Riverón, autoridades de Aduanas, Migración y Cesfront y otros organismos de seguridad del Estado.



Santiago Riverón afirmó que los intereses económicos de algunos sectores en Haití ha impedido la apertura del mercado.



“Ahí hay intereses de sectores empresariales que no le interesa que se abra el mercado y que al parecer están financiando económicamente a sectores para que impidan que los ciudadanos haitianos acudan a comprar a territorio dominicano”, dijo Riverón.



Acusa al alcalde Juana Méndez, Luma Demetrius, y a un vicegobernador de ser parte de estos grupos que se resisten a que sus ciudadanos adquieran mercancías del lado dominicano.



“Yo he dicho que ese mercado no lo abres con diálogo. Esto se va a abrir cuando los más pobres de Haití decidan hacerlo, debido a que estos son los que están pasando hambre y trabajo”, agregó el alcalde de Dajabón.



Recientemente, policías haitianos penetraron a territorio dominicano para impedir que sus ciudadanos pudieran negociar en un mercado improvisado de la comunidad La Vigía. Esta incursión provocó el rechazo de las autoridades dominicanas.



Comerciantes esperan por un entendimiento

Desde que fue suspendido el comercio con Haití, por parte del Gobierno dominicano como medida de presión contra los trabajos del canal de riego en el río Masacre, los sectores productivos han venido reclamando que sean flexibilizadas las medidas.



En el Cibao Central el sector productor de huevos y pollos estima que ha perdido mas de 500 millones de pesos en estos 58 días de cierre del mercado binacional.