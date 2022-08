Email it

Puerto Plata. La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) ordenó una investigación sobre un incidente registrado en el muelle de carga local que ocasionó un gran orificio.



Y es que la zona de carga sigue con problemas de grandes grietas que se atribuyen al descuido, a pesar de que en tres gobiernos han prometido su reconstrucción. En la gestión de gobierno de Danilo Medina se informó de la construcción de un muelle especial para pescadores y una serie de obras colaterales para el desarrollo portuario de esta provincia que formaría parte de los trabajos del puerto multipropósito Taíno Bay que fue inaugurado el año pasado.



De acuerdo a las informaciones, con los últimos aguaceros que se han registrado en la zona se produjo una grieta en la losa del referido espigón, cuando un montacarga realizaba el desplazamiento de un contenedor. El orificio se produjo en el momento en que neumático delantero derecho del montacarga se incrustó en la losa del espigón, estructura de concreto que tuvo un hundimiento por el tonelaje de la referida maquinaria pesada.



La inusitada situación no causó daños a equipo, ni lesiones al personal que actuaba en el muelle comercial local durante el desembarco de un barco furgonero. Durante la gestión de Víctor Gómez Casanovas, como director de la Autoridad Portuaria, se anunció que a ese muelle se le daría mantenimiento, pero todo se quedó en promesa que no fue cumplida y esto podría ser consecuencia de la falta de esas iniciativas aseguraron los afectados.



Asimismo, no se ejecutó el reforzamiento total de esa infraestructura portuaria por parte de la empresa ITM Group de capital mexicano, que construyó la moderna terminal turística Taíno Bay.



También durante el gobierno de Leonel Fernández se hizo lo mismo con el inicio de los trabajos.

Fernández acudió junto al entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rea y allí dieron el palazo para avanzar la importante obra reclamada por el sector de los pescadores y de los montacargas.