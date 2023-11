Santiago. A pesar de que las actas de defunción establecen que los decesos se produjeron por casos sospechosos de dengue, las autoridades sanitarias en la región Norte minimizan el impacto.



Según los reportes, durante el mes de octubre se registraron 11 muertes, de niños y adultos en comunidades del Cibao, sospechosos de dengue, aunque el Ministerio de Salud Pública no lo ha confirmado a la espera de pruebas de laboratorios.



Tan solo en el sector Nibaje, de la provincia La Vega se han registrado dos muertes desde la pasada semana a la fecha, pero el director del Ministerio de Salud Pública en La Vega, Nelson Cosme informó que investigan para determinar las causas.



En tanto que el director provincial de Salud Pública en Puerto Plata, Johnny Tavarez, dijo que de los 553 casos probables de dengue en esa demarcación en lo que va del año, no se han registrado muertes.



Sin embargo, los familiares de Alexander Almonte, de 24 años de edad, nativo de la comunidad de Palo Blanco, en Yasica, Puerto Plata aseguran que su pariente falleció por la picadura del mosquito transmisor de la enfermedad.



El director de salud Pública en Puerto Plata informó que de los 553 casos, 129 fueron confirmados como positivos y 287 negativos y 137 están pendientes de las pruebas de laboratorio.



De acuerdo al acta de defunción número 524713, Almonte falleció afectado de un caso sospechoso de dengue lo que le provocó un sangrado.



Johnny Tavárez dijo que en el caso de una niña que murió en Estero Hondo en Villa Isabela, Puerto Plata, su deceso se produjo por meningitis y no por dengue..



En el día de ayer, el hospital pediátrico Arturo Grullón tenía ingresados a 24 menores con síntomas sospechosos de dengue. Dos de los menores se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos. También las principales clínicas de Santiago siguen abarrotadas de pacientes.