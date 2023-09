La Vega. El Nuncio Apostólico, Piergiorgio Bertoldi hizo un llamado al diálogo entre la República Dominicana y Haití y espera que el problema generado por la construcción de un canal de riego en el río Masacre, no se convierta en un motivo de conflicto internacional entre dos pueblos.



Ante la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y su comitiva, el representante del Vaticano, durante su homilía al presidir la eucaristía en el santuario del Santo Cerro con motivo de la celebración del Día de las Mercedes, pidió que se escuchen en la mesa del diálogo todas las voces. “El problema con Haití no debe convertirse en un motivo de conflicto internacional entre dos pueblos que son hermanos”, destacó Bertoldi.



El religioso aseguró que la problemática está afectando a comerciantes y campesinos que solamente buscan el sustento de sus familias y que benefician tanto a un país como al otro.



“Pido a la patrona la Virgen de las Mercedes que interceda para que ayude a dirimir los problemas de la nación”, manifestó Bertoldi .



Invitó a todos los presentes a tener una visión en conjunto, para de esa forma ayudar a la comunidad en sus momentos difíciles y así atenderlos.



El nuncio además abordó el perdón y dijo que hay pequeños pasos que se deben dar para perdonar.

El arzobispo también se hizo acompañar del obispo de la diócesis de La Vega, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, actual presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.



Devotos acuden Santo Cerro



Miles de devotos de la virgen se dieron cita a las celebraciones que son tradición en la región del Cibao.

En horas de la madrugada, algunos de los feligreses se trasladaron desde Santiago, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y otras provincias del país , con el propósito de pedir un milagro, festejar un cumpleaños o para agradecer a la patrona del pueblo dominicano.



“Creo en la virgen de las Mercedes debido a que siempre me concede los milagros que le pido por mis hijos“, expresó Clabelis, una devota de la patrona del pueblo dominicano.



La vicemandataria estuvo acompañada del ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Ito Bisonó; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez; el alcalde, Kelvin Cruz; el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, así como diputados y otros funcionarios.



Gobierno dominicano dispuesto al diálogo

La vicepresidenta declaró que el Gobierno dominicano siempre ha estado dispuesto a dialogar para buscar una solución al impasse surgido luego del inicio de la construcción de un canal de manera unilateral en el río Masacre por empresarios haitianos, y que la gobernación de esa nación respalda. “Estamos en toda la disposición de sentarnos a dialogar, si hay un pueblo que ha sido solidario con nuestros hermanos somos nosotros ”, expresó.