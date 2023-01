Email it

Santiago. Los 919 estudiantes de la escuela básica José de Jesús Germoso Vásquez, del barrio Los Ángeles, del sector Hato Mayor en la parte este de este municipio, llevan cuatro días sin docencia ante la falta de personal docente y de limpieza.



Además enfrentan sobrepoblación con 45 alumnos por aula y la falta de policía escolar, lo que genera situaciones de inseguridad. En la mañana de ayer profesores, padres y alumnos protestaron frente al centro escolar para reclamar la designación del al menos 15 conserjes y exigir el nombramiento de varios maestros.



La maestra Maribel Morel calificó de crítica la situación que enfrentan los alumnos, por los problemas de higiene. “Cómo podemos dar una educación de calidad si hay dos y tres niños que se enferman, porque ya no aguantamos más debido a que tenemos niños con fiebre y dolores estomacales, baños tapados y abarrotados del sucio”, expresa la docente Maribel Morel.



Dijo además que están escasos de docentes, por lo que se requiere de los nombramientos con urgencia, para poder brindar una educación de calidad. Lucía Villafaña, docente en la escuela José de Jesús Germoso Vásquez, denunció que llevan meses reclamando mejorar la situación, sin que el Ministerio de Educación escuche sus reclamos.



De su lado Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) seccional Santiago, dijo que en el caso de la escuela de la comunidad Ingenio Arriba fue cancelada la maestra Felicia Vega, a pesar de que se encontraba de licencia médica desde el mes de septiembre del pasado año.



Jorge expresó que durante una asamblea decidieron laborar a media jornada durante esta semana. Para la próxima semana convocarán a la comunidad para anunciar la paralización total de la docencia. “Desde septiembre han prometido la reposición y todavía no lo han hecho”, expresó el dirigente gremial. Denunció que en este gobierno cancelaron el personal de conserjería y no han designado sus suplentes.