Email it

Puerto plata. Los representantes de asociaciones de vendedores, comunitarios y profesionales marcharon para denunciar supuestos planes de privatizar playa Sosúa, reclamar la construcción de un hospital y la terminación del puente de Cangrejo.



Los participantes de la marcha, organizada por la Asociación de Vendedores de Playa Sosúa, recorrieron 25 kilómetros a pie, en motocicletas o four wheel (cuatrimotor) hasta la gobernación provincial en San Felipe de Puerto Plata, custodiados por agentes policiales. José Manuel González, vocero de la entidad, dijo que esperan que el Gobierno y el Ministerio de Turismo cumplan el acuerdo establecido con los vendedores. La asociación cuenta con 346 integrantes y 765 empleados directos. “Tenemos varios años reclamando un hospital. Aquí se presentó el entonces presidente Leonel Fernández y dio un picazo, luego los otros presidentes y a pesar de que es un centro de salud de vital importancia para la población más pobre, por el crecimiento de Sosúa, las autoridades se han burlado”, apuntó al referirse a otra de las promesas incumplidas.



Honrar compromiso



De su lado, Andrés Batista, presidente de la Asociación de Vendedores de Artesanías y Afines de Playa Sosúa, dijo que de la forma en que trabajan las autoridades ese litoral, quedaría totalmente privatizado.



“No se cumple con el acuerdo de darnos las tres plazas, a pesar de que se está trabajando al vapor día y noche, para tratar de engañarnos y ubicarnos a todos en un espacio que no está en playa Sosúa”, expresó.



El 24 de junio de este año, las autoridades arribaron a un acuerdo con la Asociación de Vendedores de Artesanías (Avaps) para la intervención y el ordenamiento de la playa de Sosúa. En el encuentro, el ministro de Turismo, David Collado, les habría prometido que no serían desplazados.

Su mal estado genera retrasos en los vuelos

Con respecto al puente de Cangrejo. sectores dicen que es urgente su terminación. De acuerdo con denuncias del presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte), las líneas aéreas pierden US$10,000.00 por retrasos que sufren debido a tardanza de turistas para retornar al aeropuerto Gregorio Luperón.