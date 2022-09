Navarrete. Mientras los estudiantes de la comunidad Estancia del Yaque en el municipio de Navarrete tienen que trasladarse al municipio de Villa González para continuar los estudios secundarios, la escuela Gloria Beato se consume entre las malezas y abandono.



El único centro que funciona en Estancia del Yaque es de nivel primario y según versiones de los comunitarios, también es insuficiente para la cantidad de estudiantes matriculados. Omar Sosa, miembro de la Comisión Educativa de Estancia del Yaque, aseguró que algunos estudiantes, ante la peligrosidad, falta de condiciones y recursos para trasladarse a Villa González, deciden abandonar el bachillerato.



“No tengo un caso específico, pero ante la cantidad de niños que estudian en la escuela, es notorio que no todos viajan diario a continuar la secundaria”, dijo Sosa. En tanto que Rafael Delgado, miembro de la junta de vecinos, dijo que ya no tienen fuerzas para seguir con su reclamo de que termine el liceo y que les da mucha pena ver esos muchachos viajar cada día, para poder aprender, ser alguien en la vida, mucho de ellos haciendo compromiso para poder conseguir para pagar el pasaje.



Elizabeth Luciano, vicepresidenta de la sociedad de padres, explicó que la semana pasada el ingeniero a cargo de la obra se reunió con representantes de las diferentes organizaciones, donde expuso su disponibilidad e intenciones de continuar la obra siempre y cuando el Estado desembolse los recursos.

“Desde el gobierno una comisión visitó la estructura con el fin de hacer un levantamiento y dar seguimiento a terminación, pero ya no será para este año escolar. Sin dinero él no puede trabajar”. ,dijo Luiciano.



La escuela en construcción es cuidada por extranjeros de nacionalidad haitiana, quienes han improvisado una cocina en zinc, mientras en el patio se observa ropa expuesta al sol. El centro cuenta con tres edificios de dos niveles, un área de cocina y comedor y otra parte con perfil de oficinas. .