Email it

Santiago. En la lista de amonestaciones que tiene el cabo policial Alejandro Castro Cruz, el agente acusado de la muerte del niño Donelly Joel Martínez durante las festividades de carnaval, figuran denuncias de extorsión y agresiones.



El día tres de enero de este año, el Ministerio Público envió una citación en la que invita a Castro de la Cruz a comparecer ante el departamento de asuntos internos de la fiscalía de Santiago, ante una denuncia de amenaza contra Pedro de Jesús Suriel.



La cita está prevista para que se presente el miércoles ocho de marzo del 2023, bajo la advertencia de que de no hacerlo a la hora indicada, se ordena la forma inmediata de conducencia en su contra, de acuerdo con lo establecido en los artículos 141 y 119 del Código Procesal Dominicano.



Una fuente ligada a la investigación establece que el cabo policial no sólo amenazó a Pedro de Jesús Suriel, sino que agredió a una hija de este.



Sin sanciones



A pesar de que la misiva de la fiscalía fue enviada con fecha tres de enero de este año, el cabo policial nunca ha sido suspendido.



La otra amonestación reposa en los archivos de asuntos internos de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional con una denuncia de extorsión contra un hombre identificado como Jonathan Hilario, según confirmó a elCaribe una fuente policial. La fuente no reveló la fecha en que fue sancionado.

Otro caso se trata de las agresiones y amenazas contra el reportero gráfico Tomás Féliz (Barahona), quien labora para el programa del comunicador José Gutiérrez.



En el momento en que Féliz filmaba un hecho, cercano al Palacio de Justicia, el agente policial Alejandro Castro Cruz lo despojó de forma violenta de su teléfono celular.

Madre pide se haga justicia por muerte hijo

Por cuarta ocasión familiares y amigos de la familia marcharon hasta el Monumento a los Héroes de la Restauración para pedir justicia por la muerte del niño. Maridania Tejada, madre del menor, quien habló por primera vez, pidió que el caso no quede impune. En el lugar donde resultó muerto Donelly, colocaron varias fotografias y cartelones demandando justicia.