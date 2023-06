Santiago. “La juventud está tomando caminos medio descarriados y la excusa que estamos usando es que vinimos del barrio, el barrio no es el problema, no lo pongan como excusa porque yo he vivido en todos los barrios de la capital, vi delincuencia, drogas, asesinatos, pero tuve unos padres muy responsables… estudien que en algún momento su oportunidad llegará”.



David Ortiz se expresó en esos términos durante el inicio del programa “De Vuelta al Barrio” del Ministerio de Interior y Policía, donde exhortó a los jóvenes a prepararse y no dejar los estudios tomando como referencia los influencers que dicen que “se ganan” par de pesos en las redes sociales, pues asegura que aunque no se graduó porque se dedicó a la pelota, hoy vive de lo que aprendió.



Programa integral



Durante el acto, que se llevó a cabo en el Club Gregorio Urbano Gilbert, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, expresó que el programa, que forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, busca rescatar los valores y cambiar paradigmas en los jóvenes.

Aprovechó para pedir que no sea politizada la seguridad ciudadana, que trabajen juntos, el Estado, los partidos políticos, la sociedad civil y las comunidades, ya que los gobiernos vienen y van pero la ciudadanía queda.



Resaltó que este es un programa integral, donde reforzarán la educación, deportes, cultura y la orientación a los padres y a la juventud, y a la vez tendrán la obligación de educar en el barrio para que la gente aprenda a ejercer ciudadanía, a participar, a aportar a la convivencia.



La gobernadora Rosa Santos destacó que el programa busca crear círculos de conversaciones con líderes del barrio, para que inspiren y vuelvan a la comunidad de origen a dar un poco de lo recibido. El senador Eduardo Estrella dijo que hay que destacar los buenos valores citando como ejemplo a Luis Felipe López, porque los antivalores “se venden solos” en las redes sociales.



Figuras del deporte se ponen como ejemplo



La leyenda del béisbol Tony Peña recordó que su vida fue muy difícil en un campo de Montecristi, porque su padre era un jornalero, y su madre profesora y tenían limitaciones económicas, pero nada iba a ser un obstáculo para lograr realizar su sueño. En tanto que el ex jugador de la NBA Luis Felipe López, presidente del Club GUG, expresó que se sentía sumamente orgulloso de ser parte de un programa que es muy importante para él, y valoró el trabajo que están haciendo en los barrios connotadas figuras que comparten sus experiencias de superación.