Santiago. La Federación de Juntas de Vecinos de la Zona Suroeste II protestó frente a oficina principal de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), para reclamar regulación del servicio y el cambio de tuberías que constantes hacen explosiones.



“Nuestra zona es un campo minado, a cada rato estalla una tubería y hay sectores de esta comunidad donde el agua no llega nunca, nos mandan ingenieros, trabajadores, pero parece que están improvisando, no hay respuesta. De manera institucional hemos agotado todos los recursos”, manifestó Yaniris Espinal, presidenta de la junta de vecinos.



Junto a otros afectados demandó la intervención del presidente Luis Abinader para que el problema tenga una solución definitiva. Explicó que la Zona Suroeste II la conforman unos 50 pequeños sectores, todos afectados por la falta de agua y expuestos a las explosiones de tuberías que han dañado casas y ajuares.



Precisó que quienes se suplen del tanque de la Barranquita reciben agua contaminada, debido a los constantes empalmes. Con el lema de que “Sin agua no hay desarrollo, sin agua no hay vida”, los vecinos de Hato del Yaque, La Herradura, Yagüita de Pastor y otros se quejaron de que las autoridades tampoco tengan un plan de contingencia para suplir sus necesidades, ya que cuando se va el agua.



Sin embargo el director general de Coraasan, ingeniero Andrés Burgos, dijo sentirse sorprendido de las demandas realizadas frente a la institución, luego de haberse reunido con los diferentes presidentes de las juntas de vecinos, para buscar solución a los males que padecen desde hace más de veinte años.



Con relación a la línea de impulsión del tanque de La Barranquita, el tramo que comprende desde la avenida Fernando Bermúdez, hasta la Emilio Prud’Homme de Bella Vista, el ingeniero Burgos indicó que están a la espera de los materiales que se encuentran en Aduanas, lo que permitirá iniciar los trabajos en los próximos días.