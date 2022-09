Email it

Santiago. Moradores las comunidades de Platanal Afuera, Piedra Gorda, entrada al Túnel en el distrito municipal de La Canela, al Oeste de la provincia, se movilizaron en reclamo de agua potable.



Dicen que todavía no han podido disfrutar ni de una sola gota de agua del nuevo acueducto Canela -Ciudad del Yaque inaugurado y reinaugurado por el anterior y por el presente gobierno. Exigen a las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables, nuevas tubería, porque las que tienen están deterioradas y fueron colocadas en los años 70 y 90, y se han dañado por falta de uso.



Los afectados dijeron que han llevado la inquietud a varias entidades y que los visitó una comisión prometiéndoles un motor para reforzar la planta de distribución, pero no han regresado a cumplir con la promesa. Aseguraron que las tuberías están explotadas, razón por la que el agua no les llega.