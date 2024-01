Santiago. Los restos del abogado Santiago Reyes fueron sepultados al mediodía del jueves en el cementerio de El Ingenio en medio de muestras de dolor y reclamo por parte de sus familiares para que sean apresados los responsables del crimen.



El cuerpo del jurista de 53 años de edad y padre de siete hijos fue velado en la funeraria Savica y desde allí llevado a su oficina de abogado en el sector El Ciruelito, donde se hizo una parada para darle sepultura en el cementerio de El Ingenio.



Daniel Silverio, vecino del abogado asesinado dijo esperar que las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional puedan dar con los responsables del crimen.



“Los abogados defienden muchos casos y esto puede quizás dificultar las investigaciones, pero, esperamos que se dé respuesta a la familia de Chaguito”, dijo Silverio.



El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, informó que avanzan las pesquisas para dar con los asesinos del abogado Santiago Reyes. Sin embargo, hasta ayer no tenían ninguna persona detenida para fines de investigación.



En la mañana del jueves agentes del Dicrim acudieron a la casa del abogado para hacer un levantamiento con las cámaras de la zona, que permita dar con posibles sospechosos.



Chaguito como era conocido por sus amigos, en su labor de abogado se dedicaba a la práctica de embargos y cobros compulsivos.



“Estas autoridades no sirven, aquí la gente se vende, por eso no tengo mucha esperanza de que apresen a los que mataron a mi padre”, expresa una hija del jurista que no quiso identificarse.



Reyes falleció por los impactos de bala ocasionados por sicarios, ocurrido cuando se desplazaba en su vehículo la noche del martes en la comunidad La Ciénaga en la parte norte de Santiago.



Varios abogados han mostrado su preocupación por este hecho y por otros aún sin esclarecer y la falta de respuesta por parte de las autoridades.