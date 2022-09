Santiago. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró su 60 aniversario con una misa de acción de gracias, donde se resaltó sus aportes a la nación, siendo referente a nivel internacional.



Durante la homilía de la misa, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón, gran canciller de la universidad, resaltó los aportes de esta academia a lo largo de sus seis décadas, 60 años de una obra inmensa de bien, no solo para Santiago sino para la patria entera. “Ay de la universidad si deja morir los valores que le dieron sustento, origen y fundamento. Podríamos llegar a tener una institución con notables egresados, pero también fieras enredadas, si no tienen valor humano y cristiano”, expresó el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.



Dijo que no se puede hablar de la PUCMM sin recordar a monseñor Agripino Núñez Collado, quien por 45 años fue rector de esta casa de estudios, recordando su labor como mediador en distintas ocasiones y resaltó algunas de las patrañas que tuvo que librar, tanto él, como la universidad, por lo que no deben dejar que caigan en el olvido, el aporte social y las tareas enormes para lograr la convivencia social y para evitar que la sangre llegara al río. “La clase política tiene que madurar porque ese fue el dolor más grande para él -Núñez Collado- y para la universidad”, resaltó. También recordó que de esta academia ha salido una cantera extraordinaria “de buenos cristianos, diáconos, sacerdotes y un nutrido grupo de obispos y arzobispos”.



Celebración



Al final de la misa, celebrada en la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, el rector de la PUCMM, el padre Secilio Espinal destacó que estos 60 años encuentran a la PUCMM en el tablón mundial, con aval de investigación, patentes nacionales e internacionales y una robusta oferta académica. Destacó que hoy están ante una universidad con un liderazgo que trasciende nacional e internacionalmente.



“Solo podemos decir gracias. Gracias a Dios y cada una de las personas que a lo largo del tiempo han contribuido al crecimiento y propósito institucional, poniendo al servicio de la universidad sus capacidades, liderazgo y compromiso con los más elevados valores de nuestra sociedad”, resaltó Espinal. Expresó que la PUCMM es un referente de educación, patrimonio del país, una marca país porque dio los primeros pasos en aquella sociedad, iniciando en pañales una democracia. Al recordar a los primeros 60 estudiantes y 15 profesores que iniciaron la travesía del conocimiento, en las tres carreras disponibles en ese momento, Espinal pidió se pusieran de pie algunos de los egresados que estaban presente, recibiendo el aplauso del público.



Informó que hoy la academia supera los 11,000 estudiantes y tiene 166 ofertas académicas, que incluyen 84 maestrías, 41 programas de grado y dos doctorados propios. Además, cuenta con 175 convenios con universidades extranjeras para programas de intercambio, pasantía, investigaciones y otras iniciativas. Hoy día, la universidad supera los 93,000 egresados, 1,400 profesores.



En horas de la noche, la celebración continuó en el Cibao Fútbol Club con el concierto “Perico ripiao sinfónico: Melodías de una nación”, con la Orquesta Sinfónica del Cibao dirigida por el maestro Ruddy Capellán, y la actuación de Milly Quezada, Eddy Herrera, Betty Fernández, El Prodigio, La India Canela, Robert Liriano y Krisspy.

Miembros de la Junta Directiva valoran aportes

El ingeniero Manuel Estrella, miembro de la junta directiva de la PUCMM, dijo que la universidad tiene planes futuros para seguir consolidándose como una gran institución en la vida del país y destacó entre sus aportes de estos 60 años, los egresados que han pasado a la parte productiva. Dijo que esta le ha dado la oportunidad a mucha gente que no tiene recursos de estudiar a través del programa de crédito educativo. “Creo que la universidad ha hecho un aporte enorme a la institucionalidad y a la educación del país”. e En tanto que el ingeniero Félix García, miembro de la citada junta, consideró que la universidad ha sido fundamental para el país en distintas áreas y como ejemplo citó cuando el presidente Antonio Guzmán ganó las elecciones y hubo un problema, la influencia de la universidad en este momento fue decisiva para el país. También destacó la cantidad de egresados que tiene que le aportan riqueza intelectual al país. “Ha significado un enorme ganancia en todos los sentidos, educar al pueblo dominicano a los profesionales dominicanos, ha sido de capital importancia, no hay nada que supere la educación, educar a un ciudadano es darle riqueza al país”, expresó el ingeniero Félix García.