Santiago. Una riña en un centro de diversión en San José de Las Matas dejó como resultado una persona muerta y otra herida.



La víctima fue identificada como Daneurys Reyes Estévez, de 24 años, mientras que el herido es Javier Antonio Tavárez Estévez.



Un oficial dijo que tres personas son acusadas del incidente y les solicitó a los ciudadanos Roquely Bonifacio Gómez, Daniel Alfonso Vargas y otro solo apodado como El Primero, entregarse a las autoridades para ser investigados por el hecho de sangre.



Explicó que los oficiales y forenses que estuvieron en la escena, recuperaron varios casquillos 9 milímetros

En otro hecho, la Policía informó que agentes policiales lograron frustrar una carrera clandestina, y apresaron a siete personas y retuvieron 13 motocicletas y un carro.



Según la nota policial el hecho se produjo en el sector Buenos Aires, al Norte de Santiago, donde los desaprensivos acostumbran crear el caos y el desorden con carreras de motocicletas y en ocasiones se enfrentan entre ellos.



Advirtió el oficial en el comunicado que los agentes están instruidos por parte del director de la institución a no permitir desorden y no dejarse amedrentar de quienes llevan la intranquilidad y ponen en juego la paz de las familias en esta ciudad.



Los detenidos, cuyos nombres no los detalla en la nota, al notar la presencia de la policía dejaron abandonadas las motocicletas de diferentes marcas y colores y serán presentadas ante el ministerio publico junto a los detenidos como evidencia del desorden y la ilegalidad que realizan con estas carreras clandestinas, que además de poner sus vidas en peligro atenta contra otros ciudadanos.