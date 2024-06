Santiago. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, se sumó a las preocupaciones de un sacerdote sobre el deterioro en educación, salud y seguridad ciudadana.



Morel Diplán, que además es administrador apostólico de la diócesis de La Vega, consideró que estos son tres temas neurálgicos y que en el caso del sistema sanitario presenta muchas limitaciones, lo que genera desesperación de los ciudadanos que acuden a buscar estos servicios.



“El tema de seguridad ciudadana lo estamos padeciendo y cada día suceden hechos y acontecimientos que nos preocupan muchísimo. Naturalmente, el Estado no tiene el control total de lo que está sucediendo y pienso que la ciudadanía debe colaborar más, las familias y las instituciones, debido a que hay situaciones que nuestras autoridades no pueden alcanzar”, dijo el religioso.



Considera que entre todos como sociedad, deben abocarse a buscar soluciones y sobre todo, no solo enfocarse en el desarrollo económico y dejar de lado el desarrollo humano, debido a que estos dos elementos van de la mano. Morel Diplán ve necesario mejorar la educación.



Con respecto a las amenazas que hace la Procuraduría General de la República mediante un comunicado contra comunicadores que emitan comentarios sobre los acuerdos con imputados en casos de corrupción, el obispo auxiliar de Santiago dijo que hay que tener cuidado.



“La procuraduría ha tenido grandes ataques. Quizás la procuraduría se ha dejado provocar al publicar este documento. Yo creo que la procuraduría debe seguir trabajando, haciendo lo suyo y no detenerse en críticas o comentarios, debido que esa no es la misión de ellos”, apuntó.



Morel Diplán reconoce que hay situaciones muy complejas y si la procuraduría se detiene en hacer caso en todo lo que le dicen, se van a desorientar y desenfocar. Dijo que ese documento lo único que hace es crear otro frente que no necesita en la actualidad.



En otro orden, cree que la misión de Kenia que llegará pronto a Haití le quitará un gran peso que está cargando la República Dominicana con esto de las pandillas. Teme que la persecución pueda generar que pandilleros penetren a suelo dominicano.



En tanto que un sacerdote de la Iglesia Episcopal, descendiente de los expedicionarios de Estero Hondo criticó los sistemas de educación y salud pública, así como a la seguridad ciudadana en el país.



Las preocupaciones fueron externadas por el padre Salvador Patrick Ros, quien habló en el acto de recordación a los héroes de los desembarcos antitrujillistas de Maimón y Estero Hondo del 20 de junio de 1959.



“Vivimos en un país donde las tres no se dan, cuáles son las tres: educación pública, salud pública y la seguridad ciudadana… Y los que sufren son nuestros pobres”, lamentó el religioso.



El padre Salvador Patrick Ros calificó como malas las atenciones que se brindan a los ciudadanos en el hospital provincial Ricardo Limardo, adonde según dijo acude a dializarse tres veces a la semana y considera que los servicios son precarios.