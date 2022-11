Santiago. El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatónm informó que el gobierno busca descentralizar los servicios aduanales de Santo Domingo, ya que solo en el Cibao está el 50 por ciento de las zonas francas.



En ese sentido dijo que ya reiniciaron los servicios aduanales para carga aérea y envíos expresos tipo couriers desde el Aeropuerto Internacional del Cibao, en el muelle de Puerto Plata tienen más área para carga, y en alianza público-privada están trabajando en el muelle de Manzanillo para facilitar las exportaciones e importaciones a la región norte.



“Creemos que el desarrollo tiene que ser descentralizado, ustedes aquí en la región del Cibao tienen el 50% de la zona franca, tienen el 31% del Producto Interno Bruto del país, entonces el deseo del gobierno de Luis Abinader es descentralizar, y ustedes ya están viendo los resultados económicos que se logran cada vez más”, expresó Sanz Lovatón durante un encuentro con representantes de medios de comunicación de Santiago.



Recaudaciones



El funcionario informó que han sido bendecidos con un superávit de recaudaciones, que ha permitido al país postergar y una reforma fiscal, informando que a la fecha, han recaudad más de 200,5000 millones de pesos, y que es la primera vez en la historia que pasan de los doscientos mil millones, cifra que ya supera la del pasado añ .



Dijo que esto se debe a que la gente está invirtiendo más gracias a la confianza en la gestión económica del presidente Abinader, así como a la inversión en tecnología que ha hecho la Dirección General de Aduanas, ya que a su llegada solo el 40% de la carga que entraba al país era revisada por rayos x, porque había un conflicto de más de 20 años que no permitía que la carga que entraba por Haina se revisara por rayos x. Informó que el 70% de lo que se consume en Haití entra por Haina, y no había rayo x, y hoy día se pueden procesar entre 800 y 1000 furgones por día, incremento que genera más actividad económica y también los controles de seguridad. “Tenemos más de 10,000 efectivos en la frontera que no es cuidando de nosotros, es cuidando su comercio, si usted se bebé un vaso de leche en Haití hoy, producto refrigerado o una medicina, entró por la República Dominicana, pasó por la cadena de frío de nosotros, porque ellos no lo tienen allá”, informó el funcionario.

“No teníamos una sola OEA en Santiago”

En un desayuno empresarial con la Cámara Americana de Comercio, Sanz Lovatón destacó el apoyo dado al empresariado del Cibao a través del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, destacando que el país cuenta, ya, con 549 empresas certificadas como Operador Económico Autorizado (OEA), de las cuales 60 pertenecen a la zona del Cibao, como una muestra del apoyo de la actual gestión al empresariado cibaeño. Detalló que esta cantidad de OEA ha sido gracias a la implementación del estatuto simplificado, el cual permite a las MIPyMES facilitar sus exportaciones e importaciones.