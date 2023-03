Email it

Santiago. En el primer día de paro que por 48 horas convocaron organizaciones populares en el municipio de Villa Bisonó (Navarrete), establecimientos comerciales y bancas fueron saqueadas por vándalos.



Ante la situación de disturbios, las autoridades decidieron reforzar la zona con militares para auxiliar a los agentes policiales apostados para enfrentar a los revoltosos. Los integrantes del Ejército Nacional recorrieron el municipio en caravana de carros militares tipo jeep y con metralletas y otros tipos de armas largas para repeler la posible agresión de los manifestantes.



El transporte se redujo de manera sustancial y el comercio cerró sus puertas, algunos por temor a represalias y otros en apoyo al paro convocado por el Frente Popular de Navarrete 24 de Abril, cuyos integrantes demandan la puesta en libertad de un dirigente popular y reivindicaciones como agua potable, aceras y contenes.



En víspera del paro fueron saqueadas la cafetería Expreso de donde cargaron hasta con el alcohol. En tanto que de la banca La Primera Fey sustrajeron la suma de 94 mil pesos al romper las puertas de metal. A escasos metros fue saqueada otra banca. Leo Durán calificó como un acto delictivo las acciones emprendidas por los manifestantes con el saqueo de establecimientos comerciales.



Sandro López, vocero del Frente Popular de Navarrete 24 de Abril, dijo que el pueblo ha acatado el paro, debido a que el Gobierno no ha puesto atención a las demandas de los comunitarios. “Tenemos tiempo reclamando aceras y contenes, agua potable que no tenemos y exigimos la liberación del dirigente popular Armando García, arrestado hace casi un mes. Es un preso político del PRM”, apuntó López.



Advierte que de no resolver los problemas demandados continuarán en el segundo día de paro. Denunció que los agentes policiales y militares han penetrado a los hogares de las familias de Navarrete. En algunas calles del municipio fueron colocados escombros y quemaron neumáticos..